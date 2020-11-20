Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'den Bakan Varank'a ziyaret

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ettiği bildirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ettiği bildirildi. AK Parti Tokat İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ile Bakan Varank'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Bakan Varank'ın da destekleriyle 2020 yatırım programına alınan ve 2021 yılında temelinin atılması hedeflenen Tokat Yeni Yeşil Sanayi Sitesi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Zengin ve Arslan, Bakan Varank'a teşekkür etti.

Son Dakika

Galatasaray revire döndü! Sakat futbolcu sayısı 10'a yükseldi

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den "Virüs gece mi bulaşıyor?" sorusuna yanıt: Hafta sonu geceleri gündüzden daha çok hareketlilik oluyor

Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı

Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı

"İçince daha güzel sürüyorum" diye video paylaştıktan sonra kaza yaptı, sevgilisi dahil üç kişi öldü

Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok

Son Dakika! Kreşlerde 5 gün yüz yüze eğitim olacak

Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Alaattin Çakıcı'ya bir tepki de Cemil Çiçek'ten geldi: Kabul edilemez