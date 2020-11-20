Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'den Bakan Varank'a ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'den Bakan Varank'a ziyaret

20.11.2020 15:19
Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'den Bakan Varank'a ziyaret, System.String[]

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ettiği bildirildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ettiği bildirildi.

AK Parti Tokat İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ile Bakan Varank'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Bakan Varank'ın da destekleriyle 2020 yatırım programına alınan ve 2021 yılında temelinin atılması hedeflenen Tokat Yeni Yeşil Sanayi Sitesi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Zengin ve Arslan, Bakan Varank'a teşekkür etti.

Mustafa Varank, Özlem Zengin, AK Parti, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'den Bakan Varank'a ziyaret - Son Dakika


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