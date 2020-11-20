Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'den Bakan Varank'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ettiği bildirildi.
AK Parti Tokat İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ile Bakan Varank'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Bakan Varank'ın da destekleriyle 2020 yatırım programına alınan ve 2021 yılında temelinin atılması hedeflenen Tokat Yeni Yeşil Sanayi Sitesi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Zengin ve Arslan, Bakan Varank'a teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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