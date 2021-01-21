Son dakika haberi! AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'den Bakan Kasapoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberi! AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'den Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

21.01.2021 16:09
Son dakika haberi! AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'den Bakan Kasapoğlu'na ziyaret, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek, Yozgat'ta ihtiyaç duyulan spor tesisleri hakkında destek istedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret ederek, Yozgat'ta ihtiyaç duyulan spor tesisleri hakkında destek istedi.

Başer, yazılı açıklamasında, ziyarette Bakan Kasapoğlu'ndan sağlıklı nesiller yetiştirmek, çocuk ve gençleri sporla buluşturmak için Yozgat'ta uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak donanımda bir kapalı spor salonu yapılması talebinde bulunduğunu belirtti.

Yozgat'ın coğrafi konumu ve fiziki özellikleri nedeniyle kamp eğitim merkezine oldukça müsait bir noktada olduğunu aktardığını da anlatan Başer, şunları kaydetti:

"Görüşmede yatırım programında olan ve halen başlanılmayan Sorgun'a 300 kişilik öğrenci yurdu ile Yerköy Gençlik Merkezi'nin inşaatına başlanılmasını, güreş eğitim merkezi ve il müdürlüğü binasının yapımı, Yozgat merkez sentetik çim yüzeyli futbol sahası, Sarıkaya Gençlik Merkezi, Kadışehri, Yenifakılı, Aydıncık ilçelerine spor salonunun yatırım programına alınması da talep edildi."

Başer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun yatırım programına alınan projelerin gerçekleşmesi ve yeni talep edilen yatırımlar için fizibilite çalışmalarının yapılması noktasında gerekli talimatları vereceğini ifade ettiğini de aktardı.

Mehmet Kasapoğlu, Milletvekili, AK Parti, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'den Bakan Kasapoğlu'na ziyaret - Son Dakika


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