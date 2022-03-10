Almanya'da ev yangınında vefat eden Türk anne ve çocukları Bodrum'da defnedildi - Son Dakika
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Almanya'da ev yangınında vefat eden Türk anne ve çocukları Bodrum'da defnedildi

10.03.2022 14:42

Almanya'da ev yangınında yaşamını yitiren Türk anne ve 3 çocuğu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi.

Almanya'da ev yangınında yaşamını yitiren Türk anne ve 3 çocuğu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi.

Türk anne Ebru Turan Sollwedel (41), çocukları Oğuzcan Ahmed (6), Yavuzcan Ahmed (6) ve Carlo Ege Berçem Turan (8) için Gündoğan Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene merhumların ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Alevi dedesinin dua okuması ve helallik almasının ardından cenazeler gözyaşları içerisinde mahalle mezarlığında defnedildi.

Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Kraichtal beldesinde, 2 Mart'ta müstakil bir evde, yüksek sesli patlamanın ardından çıkan yangında Ebru Turan Sollwedel ile 3 çocuğu yaşamını yitirmişti. Yangına müdahale ederken ağır yaralanan bir Türk ise helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu, yangın sonrası olay yerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi almış, çok yönlü soruşturulan olayın takipçisi olacaklarını ifade etmişti.

Almanya'da ev yangınında vefat eden Türk anne ve çocukları Bodrum'da defnedildi
Almanya'da ev yangınında vefat eden Türk anne ve çocukları Bodrum'da defnedildi
Almanya'da ev yangınında vefat eden Türk anne ve çocukları Bodrum'da defnedildi
Almanya'da ev yangınında vefat eden Türk anne ve çocukları Bodrum'da defnedildi

YORUMLAR
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Bu acıya yürek dayanmaz... Almanya'da çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu gözyaşlarıyla toprağa verildi Bu acıya yürek dayanmaz... Almanya'da çıkan yangında hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu gözyaşlarıyla toprağa verildi Son dakika haberi: Ölüme terk edilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı Son dakika haberi: Ölüme terk edilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Almanya, Bodrum, Muğla, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da ev yangınında vefat eden Türk anne ve çocukları Bodrum'da defnedildi - Son Dakika


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