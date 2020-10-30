Son dakika haberi... Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Deprem bizi kalbimizden vurdu" - Son Dakika

Türkiye'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Deprem bizi kalbimizden vurdu" dedi.

Türkiye ve Yunanistan'ı vuran şiddetli deprem sonrası Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, sosyal medya hesabı üzerinden taziyelerini iletti. Maas, "Kalbimiz sizinle atıyor. Samos ve İzmir'deki deprem bizi kalbimizden vurdu. Bütün duygularımızla deprem mağdurları ve ailelerinin yanındayız. Depremde enkaz altında kalanların sağ olarak kurtarılmalarını, yaralıların iyileşmesini ve ölenlerin yakınlarının acılarını paylaşıyorum. AB ve NATO her an yardım sağlamaya hazırdır. Kurtarma ekiplerinde görev alan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - BERLİN