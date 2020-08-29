Son dakika haberi: Antalya'da bıçakla yaralanan kişi öldü - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Şahin Olgaç (35) ile evine zorla giren A.Ç. (31) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Olgaç'ı bıçakla ağır yaralayan şüpheli, olay yerinden kaçtı.

112 Acil Servis ekiplerince, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Olgaç, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.