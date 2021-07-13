Son dakika haberi: Asya borsaları, Avustralya hariç yükseldi

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,69 artışla 52.732 puan, Hong Kong 'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,64 yükselişle 27.902 seviyelerinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,53 artarak 3.566 puandan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi yüzde 0,02 azalışla 7.332 seviyesinden, Güney Kore 'de Kospi endeksi yüzde 0,77 yükselişle 3.271 puandan günü tamamladı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Çin'de açıklanan ihracat verisi, haziranda yıllık yüzde 32,2 artarak beklentileri aşarken, ithalat da aynı dönemde yüzde 36,7 yükseldi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) toplantı tutanakları sonrası para politikasına ilişkin artan belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına yönelik tedirginliklere karşın küresel piyasalarda risk iştahının yüksek seyrettiğini bildirdi.

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