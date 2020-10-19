Son dakika haberi: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberi: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

19.10.2020 12:11
Son dakika haberi: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre NUR Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

NUR Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 4 bin 766 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 303 bin 638'e çıktığını bildirdi.

Son 24 saatte 25 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 66 artışla 5 bin 673 olduğunu kaydetti.

Stepanov, virüse yakalanan 644 kişinin hastaneye kaldırıldığını, iyileşen sayısının ise 1 bin 112 artışla 126 bin 489'a ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 482 kişide Kovid-19 tespit edildi, toplam vaka sayısı 52 bin 526'ya çıktı.

Ülkede 127 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 45 bin 863'e ulaştı.

Virüsten 1111 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 5 bin 58 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 211 artarak 63 bin 430'a, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 529'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 78 artarak 60 bin 401 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 500 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1186 kişide Kovid-19'a rastlandı ve vaka sayısı 18 bin 704'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 278 artarak 8 bin 338'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 artarak 143'e ulaştı.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 6 bin 407 kişi karantinada, 836 kişi hastanelerde ve 1420 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 102 artarak 109 bin 508'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 29 artarak 105 bin 30'a, ölenlerin sayısı ise 4 artarak 1796'ya ulaştı.

Ülkede 125'i çocuk 2 bin 682 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 81 kişinin sağlık durumu ağır, 12 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı son 24 saatte 51 artarak 35 bin 965'e çıktı.

Zatürreden 16 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 28 bin 223'e, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 382'ye ulaştı.

Ülkede 7 binden fazla zatürre hastasının tedavisi sürüyor.

Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

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