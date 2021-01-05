Son dakika haberi! Aydın'da AK Parti'li vekiller, Şehir Hastanesi sahasında inceleme yaptı - Son Dakika

AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz, Mustafa Savaş ve Bekir Kuvvet Erim, kentte yapılacak olan Şehir Hastanesi sahasında incelemede bulundu.

Şevketiye Mahallesi'ndeki alanda inceleme yaptıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Mustafa Savaş, Şehir Hastanesinin uzun zamandır beklenen bir yatırım olduğunu söyledi.

Hastanenin 2 yılda bitirilmesinin planlandığını aktaran Savaş, "Aydın için çok ihtiyaç olan hizmet aracıydı. Bu anlamda 950 yataklı denilmekle birlikte, 1400'e kadar çıkacak. Mevcut hastanelerimiz fiziki anlamda yetersizdi. Bununla birlikte bu ihtiyaçlar giderilecek." dedi.

Milletvekili Yavuz, "Aydın, artık sevk eden değil sevk alan konuma gelecek. Bu çok önemli bir şey. Türkiye, salgın döneminde böyle bir yatırıma temel atabiliyor. Bu ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Erim ise bu büyüklükte bir yatırım için yapım süresindeki 2 yılın uzun bir süre olmadığını belirterek, Aydın'ın sağlıkta hak ettiği yere kavuşacağını söyledi.

Programa, İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz ve AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen de katıldı.