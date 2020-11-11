Son Dakika | BAĞCILAR'DA PARKTAKİ CİNAYET... BOŞANMA AŞAMASINDAKİ ÇİFT HAKKINDA DAVA AÇILDI - Son Dakika

Son Dakika | BAĞCILAR'DA PARKTAKİ CİNAYET... BOŞANMA AŞAMASINDAKİ ÇİFT HAKKINDA DAVA AÇILDI

11.11.2020 14:02
Son Dakika | BAĞCILAR'DA PARKTAKİ CİNAYET... BOŞANMA AŞAMASINDAKİ ÇİFT HAKKINDA DAVA AÇILDI, System.String[]

Son dakika gündem haberi: BAĞCILAR'da bir parkta Tolga Varlıoğlu'nun (30) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

BAĞCILAR'da bir parkta Tolga Varlıoğlu'nun (30) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede sanık Hacı Mustafa Eskici'nin "Haksız tahrik altında tasarlayarak öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hacı Mustafa Eskici'nin eşi Sevcan Eskici hakkında ise,  "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanıklar Hacı Mustafa Eskici ve Sevcan Eskici'nin evli oldukları fakat boşanma sürecine girdikleri anlatıldı. Sanık Sevcan Eskici'nin, eşini maktul Tolga Varlıoğlu'yla aldattığı, sanıklar arasında tartışma çıktığı kaydedildi. Sanık Hacı Mustafa Eskici'nin, eşi ve maktul  Tolga Varlıoğlu arasında geçen telefon konuşmasında cinsel içerikli mesajları okuduğu belirtilen iddianamede, sanık Mustafa Eskici'nin maktul ile bir araya gelip konuştukları aktarıldı. Buradaki konuşmada  Varlıoğlu'nun sanığa, eşi Sevcan Eskici ile evleneceğini söylediği,  Mustafa Eskici'nin de herhangi bir saldırgan tutum sergilemeden oradan ayrıldığı ifade edildi.

MAKTUL İSTEKSİZ DAVRANINCA ISRAR ETTİ

Olay günü olan 11 Haziran'da sanık Mustafa Eskici'nin eşi Sevcan Eskici'yi arayarak maktulle görüşmek istediğini söylediği, Sevcan Eskici'nin maktulü aradığı, maktulün isteksiz davranması üzerine Sevcan Eskici'nin ısrar ettiği vurgulandı. Sanıkların aynı arabayla Tolga Varlıoğlu'nun bulunduğu Bağcılar'daki 100. Yıl Parkı'na gittiği anlatılan iddianamede, sanık Hacı Mustafa Eskici'nin,  Varlıoğlu'navücudunun her tarafını hedefleyerek çok sayıda ateş ettiği, Varlıoğlu'nun hayatını kaybettiği ve iki sanığın olay yerinden uzaklaştığı anlatıldı.

10 ADET MERMİ SAPLANDIAdli Tıp Morg İhtisas Dairesi'nde ceset üzerinde yapılan muayene sonucuna da yer verilen iddianamede, maktulün vücuduna 10 adet mermi saplandığı, bunların 6'sının da öldürücü nitelikte olduğu belirtildi. Sanık Mustafa Eskici'nin savunmasında eşinin, kendisini maktul ile aldattığını öğrendiği, parkta maktulün yanına gittiği sırada kendisine maktul tarafından hakaret edildiğini,  korkutmak amacıyla maktulün bacaklarına 3-4 kez ateş ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

TABANCAYI FARK ETMEMESİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN DEĞİLİddianamenin değerlendirme kısmında ise sanık Sevcan Eskici'nin maktulün gelmesi için ısrar ettiği, Hacı Mustafa Eskici'nin aracındaki tabancayı fark etmemesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı, sanığın kendisini aldattığını bildiği Sevcan'a ateş etmemesinin ise birlikte hareket ettiklerinin göstergesi olduğu iddia edildi. İddianamede sanık Hacı Mustafa Eskici'nin "Haksız tahrik altında tasarlayarak öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla hapis cezasıyla cezalandırılması istenirken "Ruhsatsız silah veya mermi bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Sevcan Eskici hakkında ise "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.Tutuklu sanıklar önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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- İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy, Bağcılar, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | BAĞCILAR'DA PARKTAKİ CİNAYET... BOŞANMA AŞAMASINDAKİ ÇİFT HAKKINDA DAVA AÇILDI - Son Dakika


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