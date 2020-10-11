Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, Güngören'deki spor tesislerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, Güngören'deki spor tesislerinde incelemelerde bulundu

11.10.2020 00:57
Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, Güngören'deki spor tesislerinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Son dakika spor haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Güngören'de yapılan spor yatırımlarını yerinde inceledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Güngören'de yapılan spor yatırımlarını yerinde inceledi. Sporun tabana yayılmasında yerel yönetimlerin önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Yerel yönetimlerimizle iş birliği içerisinde spor altyapımızı daha da geliştireceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güngören ilçesinde yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Güngören Spor Kompleksini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile antrenman alanlarını tek tek gezen Bakan Kasapoğlu, tesiste spor yapan gençlerle de bir süre sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, Güngören Spor Kompleksindeki incelemelerin ardından inşaatı devam eden Tozkoparan Yüzme Havuzundaki yenileme çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra yapılan koordinasyon toplantısında tesislerin son durumu konuşuldu.

"Yerel yönetimlerimizle iş birliği içerisinde spor altyapımızı daha da geliştireceğiz"

Yapılan inceleme ve toplantıların ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, hedeflerinin tesis anlamında Türkiye'yi her branşın yapıldığı bir spor ülkesi haline getirmek olduğunu belirterek, "Bunu büyük ölçüde başardık fakat daha da geliştirerek bu çalışmamıza devam edeceğiz" dedi.

Sportif anlamdaki başarıyı ve sporun tabana yayılmasını yerel yönetimlerin desteği ile gerçekleştireceklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bu anlamda Güngören İlçemize tesisler inşa ediyoruz. Yerel yönetimlerimizle iş birliği içerisinde spor altyapımızı daha da geliştireceğiz. Çok genç nüfusa sahip bir toplumuz. Toplumumuzun tüm kesimini sporla buluşturmamız lazım. Bununla ilgili çok güzel tesislerimiz var. Gerek belediyelerimize gerek bakanlığımıza ait tesislerimiz ile dünyada en yeni v en modern tesisler bizde. Gençlerimize, halkımıza sporu hayatlarının bir parçası haline getirmelerini tavsiye ediyorum. Yaptığımız bunca tesisin, salonlarımızın boş kalmaması gerekir" diye konuştu.

Spor Kompleksinde spor salonu, yüzme havuzu, antrenman salonları bulunuyor

Güngören Spor Kompleksi içinde 2 bin 342 kişilik stadyum, basketbol, voleybol ve hentbol müsabakalarına uygun 1,818 kişilik spor salonu, 8 kulvardan oluşan 395 seyirci kapasiteli olimpik yüzme havuzu ile karate, tekvando, kick boks, fitness, güreş, squash branşlarının yapılabileceği çok amaçlı antrenman salonları bulunuyor. Tesiste sporcular ve seyirciler için ayrı ayrı kafeteryalar yer alırken 265 araçlık kapalı otopark da yer alıyor. - İSTANBUL

Mehmet Kasapoğlu, Güngören, İstanbul, Bakan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Bakan Kasapoğlu, Güngören'deki spor tesislerinde incelemelerde bulundu - Son Dakika Spor


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