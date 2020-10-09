Son dakika gündem: Bakan Kurum, Çatalca Millet Bahçesi'nin temelini attı - Son Dakika

Harun UYANIK/ ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çatalca Millet Bahçesi Temel Atma törenine katıldı.

Törene Bakan Kurum'un yanı sıra, TBMM AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner de katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Bakan Murat Kurum, "2018 yılında, Cumhurbaşkanımız 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi yapma müjdesini verdiler. Bugün hamdolsun, 77 ilimizde toplam büyüklüğü 50 milyon m2'yi bulan 270 millet bahçesi yapıyoruz. 22 ilimizde 6 milyon metrekare büyüklüğünde 35 millet bahçemizi milletimizin hizmetine sunduk. Çalışmalarını sürdürdüğümüz 235 millet bahçemizi de en kısa sürede tamamlayıp inşallah 2023 yılından 81 ilimizde en az bir tane millet bahçesi olacak. Şehirlerimizin nefes koridorları olan millet bahçelerimizi yaptığımız gibi 2023 yılına kadar hedefimiz 3 bin kilometre bisiklet yolunu, 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolunu yapmaktır. Türkiye 'nin kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm doğal alanlarını ve millet bahçelerini birbirine bağlayacak olan ekolojik koridorlarımızı da eş zamanlı olarak yapıyoruz. Bugün tüm dünya gördü ki özellikle Covid-19 sonrası yeni dünya düzenine hazırlanıyor. İnsanlar şehir merkezlerinde yeşil alana salgın döneminde her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor. Bizim şehircilik geleneğimizin en büyük özelliği bahçelerdir. Selçuklu 'dan Osmanlı'dan bu yana, hem ekolojik koridorlar yapmışız, hem de millet bahçeleri üretmişiz. İşte biz, yeni millet bahçelerimizle; ecdadımızın bu şehircilik geleneğini de yaşatıyoruz. Söz vermek, borçlanmaktır" dedi.

"MİLLETE BİR KİLOMETRE SÖZ VERİP, BİR METRE İŞ YAPAMAYANLARDAN OLMADIK, OLMUYORUZ, OLMAYACAĞIZ"Bakan Kurum, Çatalca'ya bir önceki ziyaretinde millet bahçesi sözü verdiklerini belirterek, "Çatalca tarım alanlarıyla, ormanlarıyla zaten yemyeşil bir ilçemiz. Şimdi millet bahçemizi de yaparak Çatalca'nın yeşiline, yeşil katıyoruz. Biz, 18 yıldır AK Parti Hükümetleri olarak yapabileceğimiz kadar söz verdik ama her zaman da söz verdiğimizden daha fazlasını yaptık. Millete bir kilometre söz verip, bir metre iş yapamayanlardan olmadık, olmuyoruz, olmayacağız. Bir vatandaşımız sağlığını, mutluluğunu, huzurunu önemseyen projeler yapıyoruz. Bugün, sadece Çatalca'da değil, İstanbul'un hemen hemen tüm ilçelerinde tam 34 millet bahçesi üretiyoruz. İnşallah kişi başı yeşil alanı 15 metrekareye çıkaracağız. Bugün 8-10 metrekare. Millet bahçelerimizden 9'unun açılışını yaptık, İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Çatalca'daki bu millet bahçemizi 46 bin metrekarelik alanda projelendirdik. Güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Millet bahçeleri; bizim çevreciliğimizin en önemli numunesidir, göstergesidir. Biz bugün millet bahçelerimizde; çocuklarımızın neşeyle gülüp oynayacağı, biyolojik göletlerimizin olduğu, salıncakların, kaydırakların, tahterevallilerin, oyuncak atların, macera parkurlarının olduğu inşallah örnek bir park olacaktır. Tabi ülkemizde 3 milyon engelli yavrumuz var. Onları da unutmuyoruz. Parklarımızda; bu yavrularımızın engellerini kaldırıyor, rahatlıkla oynayabilecekleri oyuncaklar koyuyoruz. Yine bahçelerimizde; şehir içi ulaşımına entegre, turizme ve uluslararası spor organizasyonlarına hizmet verecek bisiklet yolları, bisiklet parkurları, park istasyonları yapıyoruz. Bisiklet sürerken oldu ya, bisikletiniz bozuldu. Hemen park istasyonuna gidiyorsunuz, oraya koyduğumuz tamir aletleriyle bisikletinizi çabucak tamir edip yolunuza devam ediyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Millet bahçelerimize atalarımızın bostan ve gülistan dediği; koku, renk, su bahçeleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

SOKAK HAYVANLARIMurat Kurum, "Bugün Bursa'ya ve İzmir'e gidenler bilirler. Atalarımız yaralı göçmen kuşlar için, dünyanın ilk leylek hastanesi olan Gurabahane-i Laklakan'ı kurmuşlar. Bu ataların torunları olan bizler de sokak hayvanlarını unutmadık. Sokak hayvanlarımız, sevimli dostlarımız için bakım alanları ve barınaklar, kuş evleri yapıyoruz. Bahçelerimizin uygun yerlerine su ve mama kapları koyarak da sokak hayvanlarına sahip çıkacak alanlar yaratıyoruz. Gençlerimiz için futbol, basketbol, voleybol, tenis, binicilik ve okçuluk gibi spor alanları yapıyoruz. Millet bahçelerimiz çok detaylı projelendiriliyor. Millet bahçemiz, yaşlılarımız için, gençlerimiz için, çocuklarımız ve özellikle de engelli kardeşlerimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyor, projede görev alacak herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.

"ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI VE AK PARTİ BELEDİYELERİ DIŞINDA İSTANBUL'DA YAPAN KİMSE YOK"Mehmet Muş ise, "Aslında bu yatırımlar merkezi hükümet çok daha büyük koordinasyon yapması gereken yatırımlar. O koordinasyonun yanında bunları da yapmak durumunda kalıyoruz. Neden yapmak durumunda kalıyoruz? Aslında bunlar yerel yönetimlerin belki ana kent belediyesinin yapması gereken işler. Ama bunlar da Şehircilik Bakanlığı marifetiyle yapılıyor. İhtiyaç var, bu ihtiyaçlar karşılanmayınca bir şekilde vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor ve burada merkezi hükümet devreye giriyor. Yine kentsel dönüşümle alakalı, İstanbul'un en önemli problemlerinden bir tanesi budur. Konut stoğumuzun sağlıklı olup olmadığıyla alakalı problemimiz var. Burası fay hatları üzerine oturan bir şehir, kadim bir şehir, geçmişte depremlerle karşılamış bir şehir. Bu konut stoğunun bir an önce yenilenmesi gerekiyor. Şu an bu çalışmaları Şehircilik Bakanlığı ve AK Parti belediyeleri dışında İstanbul'da yapan kimse yok" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ YEŞİL ALAN MİKTARINI KİŞİ BAŞINA 15 METREKAREYE ÇIKARMAKTIR"

TOKİ Başkanı Bulut ise, "Bugüne kadar TOKİ tarafından 11 millet bahçesinin yapımı bitirilerek bir milyon 166 bin metrekarelik alan vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Bugün itibariyle 5 milyon 146 bin metrekarelik bir alanda 42 millet bahçesinin inşası devam etmekte, 23 millet bahçesi ihale sürecinde, 95 millet bahçesi de tasarım aşamasındadır. Toplamda TOKİ tarafından yaklaşık 25 milyon metrekarelik alanda 171 millet bahçesi inşa edilmektedir. Hedefimiz yeşil alan miktarını İmar mevzuatında yer alan rakamın da üzerine çıkarak kişi başına 15 metrekareye çıkarmaktır. TOKİ tarafından İstanbul'a toplam alanı yaklaşık 5 milyon metrekare olan 19 Millet Bahçesi planlanmıştır" dedi.