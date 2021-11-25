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Son Dakika | BAKAN YARDIMCISI YAVUZ: SON ÜÇ YILDA ÖZEL TİYATROLARA 80 MİLYON 967 BİN LİRA DESTEK SAĞLADIK - Son Dakika

Son Dakika | BAKAN YARDIMCISI YAVUZ: SON ÜÇ YILDA ÖZEL TİYATROLARA 80 MİLYON 967 BİN LİRA DESTEK SAĞLADIK

25.11.2021 17:55
Son Dakika | BAKAN YARDIMCISI YAVUZ: SON ÜÇ YILDA ÖZEL TİYATROLARA 80 MİLYON 967 BİN LİRA DESTEK SAĞLADIK

Son dakika haber... Bahçelievler'de 'Sürdürülebilir Kültür Sanat Alanı ve Covid-19 Sonrası Toparlanma Süreci' başlıklı çalıştay düzenlendi.

Bahçelievler'de 'Sürdürülebilir Kültür Sanat Alanı ve Covid-19 Sonrası Toparlanma Süreci' başlıklı çalıştay düzenlendi. Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 'Son üç yılda özel tiyatrolarımıza toplam 80 milyon 967 bin lira destek sağladık' dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Özel Tiyatrolar Girişimi Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen program Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Bahçelievler Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlikte konuşan Bakan Yardımcısı Yavuz, 'Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak pandeminin başından beri hükümetimizin aldığı kararlar doğrultusunda halk sağlığının korunması çalışmalarına destek olduk. Bakanlığımızın faaliyetlerini dijital ortamlara taşıdık. Bu dönemde çocuk tiyatrolarımız en çok izlenenlerden oldu. Cep telefonundan canlı konser izledik. Dijital tiyatro arşivi geliştirdik. Bu zor dönemde sanatçımızın yanında olmaya çalıştık' ifadelerini kullandı.

'504 ÖZEL TİYATROYA 19 İLDE 24 SAHNE ÜCRETSİZ OLARAK TAHSİS ETTİK'

'Bakanlık olarak özel tiyatrolara 2019 yılında toplam 6 milyon 102 bin lira destek sağlanmışken, 2020 yılında özel tiyatroların projelerine yapılan yıllık yardımlara ek olarak 'Dijital Tiyatro Arşivi' projesi ile birlikte toplam 21 milyon 500 bin lira destek sağladık diyen Bakan Yardımcısı Yavuz, . "2021 yılında ise, özel tiyatrolarımızın projelerine yapılan yıllık rutin yardımlarla birlikte 'Dijital Tiyatro', 'Tiyatrolarımız Devlet Tiyatroları Sahnelerinde' ve 'Özel Tiyatrolar Yaz Turnesinde' projeleri kapsamında verilen ek desteklerle toplam destek miktarı 53 milyon 365 bin liraya yükseltildi. Böylelikle, son üç yılda özel tiyatrolarımıza toplam 80 milyon 967 bin lira destek sağlamış olduk. Ayrıca pandemi döneminde sahne açamayan özel tiyatroları desteklemek amacıyla Devlet Tiyatrolarımız bünyesindeki yerleşik ve turne sahnelerimizi, özel tiyatroların kullanımına açtık bu kapsamda 504 özel tiyatroya 19 ilde 24 sahne ücretsiz olarak tahsis ettik, oyunlarının gösterimini sağladık? dedi.

'SANAT İYİLEŞTİRİYOR'

Pandemi sürecinin toplumsal ve bireysel anlamda çok şey öğrettiğini aktaran Bakan Yardımcısı Yavuz sözlerini şöyle noktaladı: 'Bu süreç hiç birimiz için kolay olmadı. Kültür ve sanat sektörleri toparlanma sürecinde toparlanmaya başladı. Sanatseverlerimiz etkinliklere çok büyük coşkuyla katılıyor. Her zaman dediğimiz gibi sanat iyileştiriyor. Bakanlık olarak dün olduğu gibi bundan sonrada sanat ve sanatçının yanındayız.'

'SANATLA BÜYÜYEN ÇOCUKLAR DAHA ÖZ GÜVENLİ OLUYOR'

Çalıştayda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Pandemi sürecinden tüm sektör etkilendiği gibi sanat camiası da ciddi anlamda etkilendi. Pandemide insanlarımız uzun süreler evde kaldı. Bu anlamda insanlarımız çok yoruldu. Etkilenen insanlarımız bunu sadece tıbbi anlamda değil sanatla da tedavi edebilir. Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte belediye olarak kültür sanat çalışmalarımıza hız verdik. Bahçelievler sanatı seviyor. Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nin Bahçelievler'e gelmesini istiyoruz. Biz her konuda vatandaşlarımıza destek vermeye çalışıyoruz. Eğitimlerinin haricinde kültürlerinin de artmasını istiyoruz. Sanatla büyüyen çocuklar daha öz güvenli oluyor. Tüm vatandaşlarımıza sanatı ulaşılabilir, erişilebilir ve eşit şekilde ulaştırmak bizim vazifemiz' dedi.

KÜLTÜR SANAT ALANINDA BİRÇOK BAŞLIK TARTIŞILACAK

Çalıştayda kültür ve sanat dünyasında yaşanan süreç ele alınırken geleceğe ilişkin bir perspektif ortaya konulması da planlanıyor. Tiyatro ve sanat merkezlerinin yaşadıkları süreçlerin de konuşulacağı programda kültür sanat merkezlerinin geçirdiği evrilmenin adeta bir resmi çekilecek. Sektörün ünlü isimlerinin katılacağı programda kültür sanat alanında birçok başlık tartışılıcak.

Proje; Kültür Sanat sezonunun Covid-19 sonrası tekrar sahneye taşınabilmesi ve buna sürdürülebilir bir nitelik kazandırılabilmesi konusunda gerek belediye kültür sanat yöneticilerinin gerek kültür sanat alanında çalışmalarda bulunun tiyatro, prodüksiyon, yapım şirketi yöneticilerinin, gerekse kültürel alanda faaliyet gösteren derneklerin katılımı ile gerçekleştirilecek 13 günlük çalıştayı, öncesi ve sonrası yapılacak workshopları ve etkinlikleri kapsıyor.

Son Dakika | BAKAN YARDIMCISI YAVUZ: SON ÜÇ YILDA ÖZEL TİYATROLARA 80 MİLYON 967 BİN LİRA DESTEK SAĞLADIK
Son Dakika | BAKAN YARDIMCISI YAVUZ: SON ÜÇ YILDA ÖZEL TİYATROLARA 80 MİLYON 967 BİN LİRA DESTEK SAĞLADIK
Son Dakika | BAKAN YARDIMCISI YAVUZ: SON ÜÇ YILDA ÖZEL TİYATROLARA 80 MİLYON 967 BİN LİRA DESTEK SAĞLADIK
Son Dakika | BAKAN YARDIMCISI YAVUZ: SON ÜÇ YILDA ÖZEL TİYATROLARA 80 MİLYON 967 BİN LİRA DESTEK SAĞLADIK
Son Dakika | BAKAN YARDIMCISI YAVUZ: SON ÜÇ YILDA ÖZEL TİYATROLARA 80 MİLYON 967 BİN LİRA DESTEK SAĞLADIK

Hakan Bahadır, Bahçelievler, Koronavirüs, Tiyatro, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | BAKAN YARDIMCISI YAVUZ: SON ÜÇ YILDA ÖZEL TİYATROLARA 80 MİLYON 967 BİN LİRA DESTEK SAĞLADIK - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | BAKAN YARDIMCISI YAVUZ: SON ÜÇ YILDA ÖZEL TİYATROLARA 80 MİLYON 967 BİN LİRA DESTEK SAĞLADIK - Son Dakika
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