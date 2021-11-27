Son dakika haberi! Balıkesir'de 39 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarda 39 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen ve Marmara ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 27 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet tabanca, 14 adet tabanca fişeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi. - BALIKESİR