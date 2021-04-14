Son dakika haberi! Başkan Koç'tan başarılı kuaförlere plaket - Son Dakika

Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 2. Ulusal Güzellik Lansmanında Türkiye birincisi olan Sinan Kaplan ile Türkiye üçüncüsü olan Yiğit Durbak'ı ziyaret ederek plaket verdi.

Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu tarafından 29 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 2. Ulusal Güzellik Lansmanı'nda 81 ilden 90 erkek kuaförünün katıldığı saç kesimi yarışmasında Van'ı temsil eden Sinan Kaplan Türkiye birincisi olurken, 40 kişilik bayan kuaförleri arasında yapılan yarışmada ise yaptığı salon topuzu görseli Vanlı kuaför Yiğit Durbak'ı Türkiye üçüncüsü yaptı. Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç da kendilerini ziyaret ederek plaket sundu. Ziyaretleri sırasında bir açıklamada bulunan Başkan Koç, "81 ilden 90 kişinin katılımıyla saç kesim yarışması yapıldı ve Sinan Kaplan kardeşimiz, 90 kişinin yer aldığı yarışmada Türkiye birincisi olarak bizi mutlu etti, onur kaynağımız oldu. Federasyon olarak kendisine kupa ve tam altın verildi. Bizlere bu gururu yaşattığı için bana verilen 10 bin TL'lik hediye çekini kendisine takdim ettim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Yine Antalya Manavgat'ta 40 kişilik bayan kuaförleri arasında yapılan yarışmada ise Yiğit Durbak kardeşimiz yaptığı salon topuzu görseli ile jürinin dikkatini çekti ve Türkiye üçüncüsü oldu. O da Sinan Kaplan gibi bizim gururumuz oldu. Kendisine de teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmada derece alan Sinan Kaplan ve Yiğit Durbak ise Başkan Koç'un kendilerini ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, Van'ı her yerde en güzel şekilde temsil etmek için bundan sonra da çalışmalarına devam edeceklerini söylediler. - VAN