Üye Girişi
Son dakika haberi | Başkan Sekmen: "Şehitlerimizin adını daima yaşatacağız" - Son Dakika

Son dakika haberi | Başkan Sekmen: "Şehitlerimizin adını daima yaşatacağız"

21.08.2021 10:21
Son dakika haberi | Başkan Sekmen:

Gelen son dakika haberine göre Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şehit Sedat Sorgun Bilgi Evi ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya Millet Bahçesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Aziz vatanımız için canlarını seve seve feda eden kahramanlarımızın, şehitlerimizin adını daima yaşatacağız" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şehit Sedat Sorgun Bilgi Evi ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya Millet Bahçesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Aziz vatanımız için canlarını seve seve feda eden kahramanlarımızın, şehitlerimizin adını daima yaşatacağız" dedi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen açılış törenine AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz,

İlçe Belediye Başkanları, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Meclis Üyeleri, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh ve diğer yetkililer katıldı. Açılışta Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı günün anlam ve önemini ifade etti. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz konuşmasında, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in çalışmalarını büyük bir hayranlıkla izliyoruz. Başkanımız şehrimiz için gece gündüz demeden çalışıyor" dedi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de, "Mehmet Sekmen Başkanımız hayata geçirdiği mega projelerle Erzurum'un çehresini hakikaten baştan aşağı değiştirdi" diye konuştu.

"Şehitlerimiz aziz milletimizin şeref payeleridir"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, konuşmasında şehitlik mertebesinin önemine vurgu yaptı. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Vatanımız için toprağa düşen şehitlerimiz aziz milletimizin şeref payeleridir. Kutsal bildiğimiz değerleri korumak için savaşırken şehit olmak bir Müslüman için en büyük mertebedir. Rabbimizin, 'Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar Rableri katında diridirler' ayeti kerimesi, şehitlik mertebesinin önemini bizlere anlatmaktadır. İşte bu aziz mertebeye ulaşan Sedat Sorgun ve Rahmi Kaya adlı kahramanlarımızın aziz hatırasını yaşatmak adına bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Şehitlerimizin adını taşıyan bu güzel eserlerde eğitim görecek olan evlatlarımız, bu parkta, bu caddede vaktini geçirecek olan çocuklarımızın da hafızasında yer edinecek kahramanlarımızın isimleri Bugün sahip olduğumuz cennet vatanımız ve ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında hür bir şekilde yaşıyorsak bunu kuşkusuz şehitlerimize borçluyuz.

İşte bu şiarla hareket eden bizler şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmaya, milli ve manevi değerlerimizi yarınlarımıza aktarmaya devam edeceğiz."

"İl genelinde aynı anda 500 noktada çalışıyoruz"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin 500 noktasında aynı anda çalıştığını ifade eden Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye bundan 20 yıl önceki Türkiye olmadığı gibi, Erzurum da dünkü Erzurum değil... Hükümetlerimizin genel anlamda yaptığı yatırımları adeta taçlandırdığımız yerel hizmetlerimizle ilimizde topyekün bir gelişim ve değişim süreci yaşıyoruz... Erzurum'da geride bıraktığımız 7 yıllık süre zarfında temel belediyecilik hizmetlerinde insanımıza hamdolsun en küçük bir aksaklık yaşatmadık. Şehrimizde zarafeti ön plana çıkaran dev adımlar attık. 2 binden fazla cephe sağlıklaştırma projesi gerçekleştirdik, ilçelerimizde prestij caddeleri oluşturduk. Erzurum'un genelinde cami yenileme projelerini tamamlamakla birlikte okul onarım, taziye evi ve muhtarlık projelerini de hayata geçirdik. Son 7 yıl içerisinde 2 bine yakın okulumuzun bakım ve onarımını gerçekleştirdik, 100'den fazla taziye evi açtık. İnşallah Erzurum'da hayata geçireceğimiz birbirinden değerli yatırım projeleriyle hemşehrilerimize 'AK Belediyecilik' ayrıcalığını yaşatmaya devam edeceğiz." Konuşmaların ardından Şehit Sedat Sorgun Bilgi Evi, Şehit Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya Millet Bahçesi ve Palandöken Caddesi'nin açılışı yapıldı. - ERZURUM

Son dakika haberi | Başkan Sekmen: Şehitlerimizin adını daima yaşatacağız
Son dakika haberi | Başkan Sekmen: Şehitlerimizin adını daima yaşatacağız
Son dakika haberi | Başkan Sekmen: Şehitlerimizin adını daima yaşatacağız
Son dakika haberi | Başkan Sekmen: Şehitlerimizin adını daima yaşatacağız
Son dakika haberi | Başkan Sekmen: Şehitlerimizin adını daima yaşatacağız
Son dakika haberi | Başkan Sekmen: Şehitlerimizin adını daima yaşatacağız
Son dakika haberi | Başkan Sekmen: Şehitlerimizin adını daima yaşatacağız
Son dakika haberi | Başkan Sekmen: Şehitlerimizin adını daima yaşatacağız
Son dakika haberi | Başkan Sekmen: Şehitlerimizin adını daima yaşatacağız

Mehmet Sekmen, Erzurum, Sorgun, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi | Başkan Sekmen: 'Şehitlerimizin adını daima yaşatacağız' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi 12:38 ''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek 12:35 Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan korkutan sözler: Doluluk yüzde 60-70'lerde, dikkatli olalım 12:15 Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı'ndan korkutan sözler: Doluluk yüzde 60-70'lerde, dikkatli olalım
Bütün parçaları orijinal diye aldığı 140 bin liralık aracın, 8 parçasının değiştiğini öğrendi 12:12 Bütün parçaları orijinal diye aldığı 140 bin liralık aracın, 8 parçasının değiştiğini öğrendi Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz 11:51 Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı. 11:41 Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı.
Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı 11:29 Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı 10:55 Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı

Son Dakika Haberleri
13:04 Marcao'nun saldırdığı Kerem Aktürkoğlu, tüm olumsuzluklara rağmen takımını sırtlayan isim oldu
12:37 ''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi
12:35 Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu
12:34 Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek
12:29 Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar
12:12 Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek
11:48 Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı
11:40 Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı.
11:38 Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada
11:29 Alexander Sörloth'tan kötü haber! Marsilya'ya imza attı
Marcao'nun saldırdığı Kerem Aktürkoğlu, tüm olumsuzluklara rağmen takımını sırtlayan isim oldu Marcao'nun saldırdığı Kerem Aktürkoğlu, tüm olumsuzluklara rağmen takımını sırtlayan isim oldu         
13:05
Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu         
12:36
Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar         
12:29
Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek Başkan Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 1 milyar TL'lik destek         
12:13
Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu         
11:57
Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı Merakla beklenen Dayı Bir Adamın Hikayesi filminin 2. fragmanı yayınlandı         
11:48
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı Afgan bir kızın mektubunu paylaşan Angelina Jolie, mültecilere yapılanlara isyan etti: Mide bulandırıcı         
11:00
Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu Milli Takım'ın maçında endişe yaratan anlar! Fenalaşan hakem herkesi korkuttu         
09:37
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı         
09:21
Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar Aşı olmayanlar için PCR testi dönemi başlıyor! İşte kalem kalem uygulanacak yeni kurallar         
08:56
Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var         
00:14
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı         
22:26
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı 14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı         
21:48
Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi         
20:14
Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş         
16:26
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2021 13:14:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Başkan Sekmen: "Şehitlerimizin adını daima yaşatacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement