Beşiktaş'taki feci kazada eşini kaybeden kadından sanığa tepki - Son Dakika

Beşiktaş'taki feci kazada eşini kaybeden kadından sanığa tepki

08.10.2020 13:55

- Beşiktaş'taki feci kazada eşini kaybeden kadından sanığa tepki Eşini kaybeden Ayşe Feride Billur: "İsteyerek yaptım demesi acıma acı kattı" Çok hızlı bir şekilde gelerek üzerimize doğru sürdü" Müşteki Sevde Kalyoncu: "Elinde bıçak ile otobüsten indi" Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün...

- Beşiktaş'taki feci kazada eşini kaybeden kadından sanığa tepki

Eşini kaybeden Ayşe Feride Billur: "İsteyerek yaptım demesi acıma acı kattı"

Çok hızlı bir şekilde gelerek üzerimize doğru sürdü"

Müşteki Sevde Kalyoncu: "Elinde bıçak ile otobüsten indi"

İSTANBUL - Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalarak 1 kişinin ölümüne 14 kişinin yaralanmasına neden olan sanık Necdet Karakuş'un yargılanmasına devam edildi. Kazada eşini kaybeden ve kendisi de yaralanan Ayşe Feride Billur, "İsteyerek yaptım demesi acıma acı kattı. Olay kazara olmuş olsaydı ben zaten affederdim. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün otobüs durağına dalarak 1 kişinin ölümüne 14 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle müebbet ve 210 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Necdet Karakuş'un yargılanmasına devam edildi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Necdet Karakuş hazır bulunurken, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

"Üzerimize sürüp bize çarptı"

Kazada eşi Yalçın Tahir Billur'u kaybeden ve kendisi de yaralanan Ayşe Feride Billur, davaya katılma talebi olduğunu belirterek, "Beşiktaş'ta otobüs durağında otobüs beklerken sıradaydım. Durak kalabalıktı. Otobüs kırmızı ışıkta durdu. Yeşil yanınca çok hızlı bir şekilde geldi. Otobüs boştu. Üzerimize doğru sürdü hatta ben kaçın diye bağırdım. Üzerimize sürüp araç ile bize çarptı. Otobüs, kırmızı ışıktan hareket ettikten sonra hızlı bir şekilde durağa doğru yönünü çevirdi" dedi.

"Bir aileyi perişan etti"

Kaza esnasında eşinin önünde durduğunu söyleyen müşteki Billur, "Eşimi çekmeye çalıştım, çekemedim. Kendime geldiğimde eşim yerde yatıyordu, ben de kalkamadım. Daha sonraki olayları görmedim. Sanığın isteyerek yaptım demesi acıma acı kattı. Olay kazara olmuş olsaydı ben zaten affederdim. Sanıktan şikayetçiyim. Çok mutlu bir evliliğimiz vardı. Bir aileyi perişan etti" ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, davaya katılma talepleri olduğunu ve sanığın tutukluluk halinin devamını istediklerini söyledi.

"Elinde bıçak ile otobüsten indi"

Duruşmada söz alan müşteki Sevde Kalyoncu ise, "Ben yere düşüp kalktıktan sonra otobüsten indi. Elinde büyük bir bıçak vardı, sonra koşarak ilerledi. Bir çocuğun sırt çantasından tuttu. Çocuk kaçmaya çalışıyordu ancak bıçakladığını görmedim. Otobüsten inerken, 'her şey polislerin yüzünden oldu' diye bağırıyordu" şeklinde konuştu.

Ağlayarak ifade veren sanık Necdet Karakuş ise, bilerek yaptığına ilişkin ifadesini ailesinin gelmemesi için verdiğini ve kaza yaptığını söyledi.

"Ruh sağlığında bozukluk var"

Davaya katılma talebinde bulunan 3 müştekinin olay nedeniyle zarar görmedikleri için taleplerinin reddedilmesini isteyen sanık avukatı, "Tutukluluğun kaldırılmasını talep ederiz. Kaburgasında çatlak var. Bize kalırsa Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi, bu kişinin ölümüne onay vermek demektir. Adli Tıp Kurumu'nun raporunun beklenmeden hastaneye yatırılmasını talep ediyoruz. Ruh sağlığında bozukluk var" diye konuştu.

Katılma taleplerinin kabulünü isteyen duruşma savcısı, dosyanın Adli Tıp Kurumu'ndan dönüşünün beklenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık avukatlarının katılma taleplerine ilişkin talebini reddeden mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun dönüşünün beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"O hapishanede yatıyor ben evimde yattım"

Duruşma çıkışında ağlayarak konuşan 60 yaşındaki Ayşe Feride Billur, "Eşim gitti benim. Duruşmaya ilk defa katıldım. Çok kötü bir şey. Çok mutlu bir aileydik. O hapishanede yatıyor, ben evimde yattım. Acılar içinde kıvrandım. Eşimi kaybettim. Hemen hemen 40 yıllık eşim. Çok mutlu bir çifttik. Çok zor yürüyorum. Benim psikolojim çok berbat. Her gün görüyorum, otobüs üstüme geliyor gibi görüyorum. Ben çok perişan durumdayım. Bilerek yaptım dedi. Kazara olmuş olsaydı zaten ben affederdim" diye belirtti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yer alan şüpheli Karakuş'un ifadesinde olayın gerçekleştiği yerin güzergahı olmadığını, daha çok kişiye çarpmak için kalabalık durağı seçtiğini, otobüste arıza bulunmadığını, otobüste bulunan kameraların sabah saatlerinde çalıştığını ve bilerek bozduğunu, polislerin kendisini sürekli takip etmesinden rahatsız olduğu için bunu yaptığını, amacının insanlara çarparak öldürmek olmadığını, kendisine yapılanlara dikkat çekmek istediğini ve daha önce konuya ilişkin savcılığa başvurduğunu söylediği, masum insanlara zarar vermekten pişman olduğunu ve olaydan birkaç dakika önce eylemi gerçekleştirmeye karar verdiğini söylediği kaydedildi.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, şüpheli Necdet Karakuş'un kanında uyuşturucu madde bulunduğu belirtilerek, şüphelinin cezai sorumluluğunu etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı zeka geriliği tespit edilmediği, cezai sorumluluğunun tam olduğu, iradi olarak alınan alkol ve uyuşturucu maddelerin ceza sorumluluğunu etkilemediği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Necdet Karakuş'un kullandığı otobüs ile güzergah dışına çıkarak vatandaşlara kasten çarptığı ve otobüsten çıkarak bıçakla inip çevredeki vatandaşlara bıçak savurduğu belirtildi. Şüphelinin, bir kişiye karşı 'Kasten öldürme', 14 kişiye karşı 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet ve 126 yıldan 210 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Beşiktaş'taki feci kazada eşini kaybeden kadından sanığa tepki
Beşiktaş'taki feci kazada eşini kaybeden kadından sanığa tepki
Beşiktaş'taki feci kazada eşini kaybeden kadından sanığa tepki
Beşiktaş'taki feci kazada eşini kaybeden kadından sanığa tepki

Adli Tıp, Beşiktaş, İstanbul, Otobüs, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'taki feci kazada eşini kaybeden kadından sanığa tepki - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hostesin cinsel organı ve sütyeninin arasından 465 bin dolar değerinde eroin çıktı İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi Mesut Özil, Arsenal'ın Avrupa Ligi kadrosunda yer almadı Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti AFAD, 5 doğa olayına karşı tedbir uyarısı yaptı Rus kanalına röportaj veren Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan hakkında atıp tutarken elektrikler kesildi Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım
Avrupa ülkelerinde korkulan oluyor! Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselişe geçti Avrupa ülkelerinde korkulan oluyor! Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselişe geçti         
15:44
60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor 60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor         
15:11
Doktor, emekliliğine 4 gün kala koronavirüsten yaşamını yitirdi Doktor, emekliliğine 4 gün kala koronavirüsten yaşamını yitirdi         
14:57
Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi         
14:38
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti         
14:28
Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor         
14:11
Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti         
13:57
Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı         
12:21
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hem hapis hem de para cezası verildi Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hem hapis hem de para cezası verildi         
11:59
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek         
11:03
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti         
10:45
Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı         
10:14
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "Anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 15:56:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş'taki feci kazada eşini kaybeden kadından sanığa tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei