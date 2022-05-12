Son dakika haberi: Bilecik'te fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Bilecik'te fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti

12.05.2022 13:28
Son dakika haberi: Bilecik'te fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrikada patlama sonucu yaralanan 3 işçiden ikisi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrikada patlama sonucu yaralanan 3 işçiden ikisi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Poyra köyü sınırları içinde yer alan Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında, kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İşçilerden 3'ünün yaralandığı olayın ardından bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Gündoğar (45) sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde, Enver Güler (45) ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vücudunda yanık oluşan ve Eskişehir'de tedavisi süren G.T'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Son dakika haber | Bilecik'te bir fabrikada yaşanan patlama sonucu 2 işçi hayatını kaybetti Son dakika haber | Bilecik'te bir fabrikada yaşanan patlama sonucu 2 işçi hayatını kaybetti Video: Havana'daki Otelde Meydana Gelen Patlamada Ölenlerin Sayısı 42'ye Yükseldi Video: Havana'daki Otelde Meydana Gelen Patlamada Ölenlerin Sayısı 42'ye Yükseldi

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Kaynak: AA

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