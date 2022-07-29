Son dakika haberi... Blinken, Lavrov ile telefon görüşmesinde tutuklu değişimi konusundaki teklifinde ısrar etti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Blinken, Lavrov ile telefon görüşmesinde tutuklu değişimi konusundaki teklifinde ısrar etti

29.07.2022 20:26
Son dakika haberi... Blinken, Lavrov ile telefon görüşmesinde tutuklu değişimi konusundaki teklifinde ısrar etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştüğünü ve Rusya'da tutuklu ABD'liler için yaptıkları teklifi kabul etmeleri konusunda Kremlin'e ısrar ettiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştüğünü ve Rusya'da tutuklu ABD'liler için yaptıkları teklifi kabul etmeleri konusunda Kremlin'e ısrar ettiğini açıkladı.

Blinken, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile yaptığı heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Japonya ile ikili ilişkilere önem verdiklerinin altını çizen Blinken, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunu da ele aldıklarını aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana bugün ilk kez telefon görüşmesi yaptığını belirten Blinken, "Samimi ve doğrudan bir görüşme yaptık. Britney Griner ve Paul Whelan'ın serbest bırakılmasına ilişkin sunduğumuz teklifi kabul etmelerini Kremlin'e ısrarla vurguladım." ifadesini kullandı.

Blinken'dan Lavrov'a "ilhak" uyarısı

Blinken, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna tahılının ihracatı konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmesini de vurguladığını belirterek, "Ukrayna Büyükelçimiz Bridget Brink, bu sabah Odessa Limanı'ndaydı. Tahılların gemilere yüklendiğini ve harekete hazır olduğunu doğruladı. Rusya'nın burada atacağı adımlar tüm dünya için çok önemli." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölümlerini ilhaka hazırlandığına ilişkin belirtileri de görüşmede gündeme getirdiğini söyleyen Blinken, "Dünya, hiçbir zaman ilhakı kabul etmeyecek. Rusya, bu planlarına devam ederse ek yaptırımlar uygularız." uyarısında bulundu.

Blinken, Rus saldırıları bitene kadar Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceğine işaret ederek, "Japonya da dahil tüm ortak ve müttefiklerimizle Ukrayna'yı desteklemek ve Moskova'dan yaptıklarının hesabını sormak için yakından çalışıyoruz. Ancak ABD, bu savaşı bitirmek için tüm anlamlı diplomatik çabalara destek vermeye de hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD basınında çıkan bazı haberlerde de ABD'nin, Griner ve Whelan'a karşılık ABD'de tutuklu bulunan Rus Viktor But'u iade edeceği öne sürülmüştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Blinken, Lavrov ile telefon görüşmesinde tutuklu değişimi konusundaki teklifinde ısrar etti - Son Dakika

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