Üye Girişi
Son dakika haberi! BM Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, COP22 Bakanlar Oturumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi! BM Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, COP22 Bakanlar Oturumu'nda konuştu Açıklaması

09.12.2021 12:50
Son dakika haberi! BM Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, COP22 Bakanlar Oturumu'nda konuştu Açıklaması

Son dakika haberlerine göre BM Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, ısınma nedeniyle mercanların yok olduğunu, birçok türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "İklime dayanıklı bir yapı için her şey mevcut. Aradaki boşluğu doldurmak için buradayız.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, ısınma nedeniyle mercanların yok olduğunu, birçok türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "İklime dayanıklı bir yapı için her şey mevcut. Aradaki boşluğu doldurmak için buradayız. Bu protokolleri, ulusal düzeyde uygulama, ülkelerin kanun ve mevzuatlarına ekleme zamanı gelmiştir." dedi.

Msuya, Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP22) Bakanlar Oturumu'nda, Akdeniz'in korunması için yapılan çalışmaların önemli olduğunu, bölgedeki yağışların yüzde 30 azalacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Yaban hayatının büyük sıkıntı içinde olduğuna dikkati çeken Msuya, şunları kaydetti:

"Çünkü orman yangınları çok artmış durumda. Bu durum sürdürülebilir olmaktan çok uzak. Biyoçeşitlilik krizi buna eklendiğinde Akdeniz'de deniz içerisindeki avcılarının yüzde 50'sini kaybetmiş olacak. Isınma nedeniyle mercanlar yok oluyor. Birçok tür şu anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Tüm bunlar deniz içindeki habitatın ortadan kalkmasına neden oluyor, denizi de öldürür. Bu türler endemik oldukları için başka yerlere göçmeyecekler ve yaşayacak yer bulamazlar. Biyolojik çeşitliliğin azalması Akdeniz'deki sosyal yapısının, refahının bozulmasına da sebep olur."

Msuya, bu durumu düzeltmek için 45 yıldan bu yana BM Çevre Programı ile yol haritası uyguladıklarını, 7 protokolle Barselona Konsorsiyumu kurduklarını bildirdi.

Bölgedeki çevresel faktörleri geniş perspektifte ele aldıklarının vurgulayan Msuya, "İklime dayanıklı bir yapı için her şey mevcut. Bunun için aradaki boşluğu doldurmak için buradayız. Bu protokolleri, ulusal düzeyde uygulama zamanı gelmiştir. Ülkelerin kanun ve mevzuatlarına ekleme zamanı gelmiştir. Kıyılarda, denizleri koruma hedeflerine böyle ulaşabiliriz." diye konuştu.

Msuya, bölge için davalarının bu olduğunu, doğayla barışmak gerektiğini belirterek, ellerindeki gücü bölgenin geleceği için hayata geçirmek gerektiğini kaydetti.

"Hepimizin ciddiye aldığı çalışmalar yapıyoruz"

BM Çevre Koordinatörü (UNEP) Tatjana Hema da COP21'de yapılan çalışmaları ve COP22'de yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları anlattı.

Taraf ülkelerin program kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un iş birliğiyle deniz atıklarının bertarafı konusuna çalıştıklarını aktaran Hema, Barselona Sözleşmesi'nin uygulanmasını güçlendirmek istediklerini söyledi.

Hema, "Geçen iki yıllık süreçte çok çaba sarf ettik, bölgede pek çok yer için çalıştık, uyumlu bir dönem geçirdik. Çok daha uyumlu bir dönem geçirmek istiyoruz." dedi.

Somut temelli kararların alınmaya devam edeceğine dikkati çeken Hema, Akdeniz'de ana yetki alanlarının genişletilmesinin çok önemli olduğuna işaret etti.

Bu dönem içinde pek çok raporu ele aldıklarını, çalıştıklarını, bilim insanlarının iklim değişikliği konusundaki değerlendirmelerini raporlara işlediklerini belirten Hema, "Hepimizin ciddiye aldığı çalışmalar yapıyoruz. 2023 yılında Kalite Raporunu yapacağız. Bizim için önem taşıyor. Kaliteli veri topluyoruz. Taraf ülkelerin bu işi yapmaları büyük sorumluluk. Akdeniz'in durumunu bu verilerle duyurabileceğiz." ifadesini kullandı.

Akdeniz'de atık su arıtımı ve çamur arıtımı, plastik atığının önlenmesi için mutabık kaldıklarını aktaran Hema, bu konuda farklı teknik kılavuzlar olduğunu dile getirdi.

COP22'de küresel biyoçeşitlilik gündemiyle yeni bir strateji uygulayacaklarını vurgulayan Hema, doğayla daha uyumlu bir dünyada yaşamak için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini, Akdeniz'i kirlilikten kurtaracaklarını kaydetti.

Programda, COP22 Gençlik Etkinliğine katılan Türkiye'den Faik Yetkin, İspanya'dan Aina Pujol, Mısır'dan Asma Tarek de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından konuşmacı gençlere ödülleri verildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! BM Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, COP22 Bakanlar Oturumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım 12:03 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti 09:10 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu 17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu

Son Dakika Haberleri
12:26 Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı
12:22 Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti
12:15 Yangın çıkan evde her tarafı alevler sardı, yanmayan tek şey Türk Bayrağı'ydı
12:14 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı
12:14 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan tedirgin eden açıklama! ''Yoğun bakım yatakları yeniden doldu, genelde aşısız kişiler yatıyor''
12:13 Tuvalet kağıdında yüzde 100'leri aşan zamlara büyük tepki sosyal medyada!
12:11 Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Kararı uygulamayanlar sanık sandalyesine oturacak
12:04 Tuba Büyüküstün'ün balmumu heykeli yapılacak
12:02 Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım
12:01 Cinci hoca "sana eşcinsel cin musallat olmuş" dedi, mastürbasyon yaptırdı
Araba fiyatlarının geldiği son durum! 2001 model Tofaş'a istediği para şaşkınlık yarattı Araba fiyatlarının geldiği son durum! 2001 model Tofaş'a istediği para şaşkınlık yarattı         
12:44
Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı         
12:15
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!         
15:42
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 12:54:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! BM Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, COP22 Bakanlar Oturumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement