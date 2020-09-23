Son dakika haberi... Bolu'da 5 kilo 350 gram esrarla yakalanan mahalle muhtarı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Bolu'da 5 kilo 350 gram esrarla yakalanan mahalle muhtarı tutuklandı

Son dakika haberine göre Bolu'da polis ekiplerinin operasyonunda 5 kilo 350 gram esrarla yakalanan 2 kişiden, mahalle muhtarı olan Barış İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi... Bolu'da 5 kilo 350 gram esrarla yakalanan mahalle muhtarı tutuklandı, System.String[]

Bolu'da polis ekiplerinin operasyonunda 5 kilo 350 gram esrarla yakalanan 2 kişiden, mahalle muhtarı olan Barış İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, uyuşturucu madde taşındığı iddia edilen şüpheli aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. İçerisinde, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde mahalle muhtarı olduğu belirlenen Barış İ. (37) ve yine Diyarbakır'da inşaat taşeronluğu yapan Hüseyin İ.'nin (52) bulunduğu araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 11 paket halinde 5 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilen şüphelilerden mahalle muhtarı olan Barış İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçta bulunan Hüseyin İ. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Bolu'da 5 kilo 350 gram esrarla yakalanan mahalle muhtarı tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Para için babasını öldüren evlat, kendisini 3. kattan aşağı bıraktı Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 463 liradan işlem görüyor Cavani Fenerbahçe'den 4 yıllık 17 milyon euro isteyince görüşmeler sona erdi Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Balıkesir'de topraksız ve susuz, beton üzerinde yetişen fide görenleri şaşırtıyor
Son Dakika: İmam hatiplilerle ilgili sözleri tepki çeken Erol Mütercimler'in 1,5 yıla kadar hapsi isteniyor Son Dakika: İmam hatiplilerle ilgili sözleri tepki çeken Erol Mütercimler'in 1,5 yıla kadar hapsi isteniyor         
11:18
CHP'li isimden bomba iddia! Ersin Düzen'in TRT'den ne kadar para aldığını belgeyle ortaya koydu CHP'li isimden bomba iddia! Ersin Düzen'in TRT'den ne kadar para aldığını belgeyle ortaya koydu         
10:57
Rennes, Uğurcan Çakır için teklifini 17 milyon euroya çıkardı Rennes, Uğurcan Çakır için teklifini 17 milyon euroya çıkardı         
10:35
İstanbul Üsküdar'daki iki büfe yıkılıyor! İşletmeciler tepkili İstanbul Üsküdar'daki iki büfe yıkılıyor! İşletmeciler tepkili         
10:22
Park halindeki araca 32 dakika boyunca zarar veren trans birey, araçta 37 bin lira zarara yol açtı Park halindeki araca 32 dakika boyunca zarar veren trans birey, araçta 37 bin lira zarara yol açtı         
10:10
Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu uygulaması bugün resmen başladı Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu uygulaması bugün resmen başladı         
09:50
Alacaklısının çocuklarını kaçırıp pencereye kelepçeledi! Yetmedi, yolladığı fotoğraflarla babayı tehdit etti Alacaklısının çocuklarını kaçırıp pencereye kelepçeledi! Yetmedi, yolladığı fotoğraflarla babayı tehdit etti         
09:40
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Balıkesir'de topraksız ve susuz, beton üzerinde yetişen fide görenleri şaşırtıyor Balıkesir'de topraksız ve susuz, beton üzerinde yetişen fide görenleri şaşırtıyor         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme: Oluşturulma süresi 6 aydan 9 aya çıkarıldı Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme: Oluşturulma süresi 6 aydan 9 aya çıkarıldı         
08:47
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları işyerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları işyerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor         
08:03
Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var         
07:52
Elon Musk, üç yıl içinde 25 bin dolar değerinde elektrikli araba üretecek Elon Musk, üç yıl içinde 25 bin dolar değerinde elektrikli araba üretecek         
04:22
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor         
18:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 11:43:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Bolu'da 5 kilo 350 gram esrarla yakalanan mahalle muhtarı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei