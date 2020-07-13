Son dakika haberi! BURSA Yeğenini öldüren dayıya ömür boyu hapis cezası-ARŞİV - Son Dakika

Son dakika haberi! BURSA Yeğenini öldüren dayıya ömür boyu hapis cezası-ARŞİV

Son dakika güncel haberi... Yeğenini öldüren dayıya ömür boyu hapis cezasıBursa'da tatlı firması sahibi yeğeni Fatih Karaman'ı (38), kırmızı ışıkta beklediği otomobilinin içinde, eşi ile telefonla görüşürken tabancayla vurarak öldüren dayı Yılmaz Sevinç'in (53) yargılanması tamamlandı.

Yeğenini öldüren dayıya ömür boyu hapis cezası

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Bursa'da tatlı firması sahibi yeğeni Fatih Karaman'ı (38), kırmızı ışıkta beklediği otomobilinin içinde, eşi ile telefonla görüşürken tabancayla vurarak öldüren dayı Yılmaz Sevinç'in (53) yargılanması tamamlandı. Son sözünde "Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" diyen Yılmaz Sevinç, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Nilüfer ilçesinde 7 Temmuz 2018 tarihinde meydana geldi. Tatlı firması sahibi Fatih Karaman, Lefkoşe Caddesi'ndeki trafik ışıklarında kırmızı yanınca otomobilini durdurdu. Bu sırada eşiyle telefonla görüşen Karaman, otomobiline yaklaşan kişi tarafından başından tabancayla vuruldu. Çekirge Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Karaman'ın bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Fatih Karaman'ın bağışlanan organları 7 kişiye umut olurken, katil zanlısı olarak gözaltına alınan dayı Yılmaz Sevinç, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Yılmaz Sevinç kaldığı cezaevinden SEGBİS'le (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) katılırken, ölen Fatih Karaman'ın annesi Necla Karaman ve taraf avukatları da hazır bulundu. Yeğenini öldüren dayı, "Babadan kalan Bağdat Hurmacısı'nı yıllarca birlikte işlettik. Firmamızı büyütmeye karar verdik. Kayapa'da bir fabrika tuttuk ancak mali zorluklar çekmeye başladık. Avukatımızın yönlendirmesiyle iflas gibi gösterdik, yeni kurulan şirketin başına yeğenim Fatih Karaman geçti. Fatih, ben ve diğer dayılarına haftalık bin 500'er TL vermeye başladı. Biz haftalık alırken, firmada çalışan olan Fatih'in birden lüks hayat yaşamaya başladığını gördüm. Kendisine durumu sormaya başladığımda ise bana karşı çıktı. Haftalığımızı kesti, çocuklarımızı işten çıkardı, aracılarla beni tehdit etmeye başladı. Öldüreceğini ve ellerime çekiçle vurduracağını söyledi" savunmasını tekrarladı. Necla Kahraman, oğlunu öldüren sanık kardeşine en ağır cezanın verilmesini istedi.

Sanık avukatı, müvekkili hakkında tahrik indirimin uygulanmasını talep etti. Son sözünde dayı Yılmaz Sevinç ise, "Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından hakkında kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen Yılmaz Sevinç'e hakkında takdiri indirim uygulayarak ömür boyu hapis cezası kararı verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! BURSA Yeğenini öldüren dayıya ömür boyu hapis cezası-ARŞİV - Son Dakika
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