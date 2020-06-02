Son dakika haberi | Can Dündar'ın milyon dolarlık villası için flaş gelişme - Son Dakika

Son dakika haberi | Can Dündar'ın milyon dolarlık villası için flaş gelişme

Son dakika haberine göre Can Dündar'ın milyon dolarlık villası için flaş gelişme Dündar'ın evinin kaçak bölümleri 11 Haziran'da yıkılıyor MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan, Almanya'ya firar ettiği için hakkında kırmız bültenle yakalama kararı bulunan gazeteci Can...

Can Dündar'ın milyon dolarlık villası için flaş gelişme

Dündar'ın evinin kaçak bölümleri 11 Haziran'da yıkılıyor

MUĞLA - MİT tırları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan, Almanya'ya firar ettiği için hakkında kırmız bültenle yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar'ın da Bodrum'daki milyon dolarlık villasına yıkım kararı çıktı. Hazine arazisine kaçak yapılar yaptıran Can Dündar'ın evinin kaçak bölümleri 11 Haziranda yıkılacağı öğrenildi.

Can Dündar'ın Bodrum'un en gözde mahallelerinden biri olan Kumbahçe Mahallesinde bulunan lüks villanın 28 metrekaresinin orman arazisi, 188 metrekaresinin ise Hazine arazisini işgal ettiği ortaya çıkmasının ardından Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü harekete geçti. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün isteği doğrultusunda villada inceleme yapan Bodrum Belediyesi Yapı ve İmar ekipleri villanın yüzme havuzunun yanı sıra, "Pergole, asma balkon ve çardak" kısımlarının da kaçak olarak yapıldığını tespit edildi. Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de uydu fotoğraflarından Dündar'ın villasında ki kaçak kısımları tamamını tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından İşgal edilen devlet arazileri ve kaçak olarak yapılan "Havuz, pergole, asma balkon ve çardak " bölümlerinin hiç birinin Yapı Kayıt Belgesi" olmadığı ortaya çıktı.

11 Haziran'da yıkılıyor

Can Dündar ve eşi Dilek Dündar'ın tapuda ortak olarak üzerlerine kayıtlı olan Bodrum'un gözde semtlerinden Kumbahçe'de bulunan hazine arazisi üzerine yapılan milyon dolarlık villanın tahliye edilmesi için Bodrum ve İstanbul'daki adreslere eş zamanlı gönderilen yazının Dündar ailesinin İstanbul'daki adresindeki çalışanlara tebliğ edildiği öğrenildi. Edindiği bilgiye göre, tebliğ edilen yazıda, "11 Haziran tarihine kadar hazine arazisi üzerine imara aykırı olarak yapılan kısımların tahliye edilmesi, aksi takdirde kamu tarafından yıkılacağı" ifadesine yer verilmiş.

15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce yurtdışına kaçan ve Kırmızı bültenle aranan Can Dündar, villadaki kaçak kısımlarını kedisi 11 Haziran tarihine kadar yıktırmazsa Bodrum belediye ekipleri veya Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce yıkılacak.

Son dakika haberi | Can Dündar'ın milyon dolarlık villası için flaş gelişme

Can Dündar, Almanya, Bodrum, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 07:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberi | Can Dündar'ın milyon dolarlık villası için flaş gelişme - Son Dakika

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