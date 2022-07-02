Son dakika gündem: ÇATAK KÖPRÜSÜ SELDE YIKILDI, KÖYLERE ULAŞIM ALTERNATİF YOLLARDAN SAĞLANIYOR - Son Dakika
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Son dakika gündem: ÇATAK KÖPRÜSÜ SELDE YIKILDI, KÖYLERE ULAŞIM ALTERNATİF YOLLARDAN SAĞLANIYOR

02.07.2022 23:04
Son dakika gündem: ÇATAK KÖPRÜSÜ SELDE YIKILDI, KÖYLERE ULAŞIM ALTERNATİF YOLLARDAN SAĞLANIYOR

Bir son dakika haberine göre ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bulunan ve yaklaşık 10 köye ulaşımı sağlayan Çatak Köprüsü sel suları nedeniyle büyük hasar görürken, bir kısmı da yıkıldı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bulunan ve yaklaşık 10 köye ulaşımı sağlayan Çatak Köprüsü sel suları nedeniyle büyük hasar görürken, bir kısmı da yıkıldı. Köprünün hasar görmesi nedeniyle köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Hafta başında kentte etkili olan sağanak dereleri taşırırken, Alaplı Çayı'nın da taşmasıyla Mollabey köyü ile beraberindeki köyleri ilçeye bağlayan Çatak Köprüsü salı günü hasar gördü, bir bölümü yıkıldı. Köprünün yıkılmasıyla köylere ulaşım Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı köy yollarından sağlanıyor.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, önceki bölgeye gelerek incelemelerde bulunup bilgi aldı. Ayrıca, bir bölümü yıkılan Çatak Köprüsü'ndeki hasarın büyük olduğu ve yıkılması gerektiği belirlendi. Köylüler ulaşım sıkıntısı yaşarken, köprü yıkıldıktan sonra ise yeni bir köprünün inşa edileceği öğrenildi.

YORUMLAR
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Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine bakanlıktan seyyar köprü Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine bakanlıktan seyyar köprü Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine bakanlıktan seyyar köprü (2) Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine bakanlıktan seyyar köprü (2)
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ÇATAK KÖPRÜSÜ SELDE YIKILDI, KÖYLERE ULAŞIM ALTERNATİF YOLLARDAN SAĞLANIYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: ÇATAK KÖPRÜSÜ SELDE YIKILDI, KÖYLERE ULAŞIM ALTERNATİF YOLLARDAN SAĞLANIYOR - Son Dakika
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