Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Uzunmehmet Camii'ni inceledi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Uzunmehmet Camii'ni inceledi

Bakan Murat Kurum:

"Biz istiyoruz ki dere yataklarında can ve mal güvenliği riski altında hiçbir vatandaşımız yaşamasın"

Cumhurbaşkanımız inşallah Uzunmehmet Camimizin bitmesine müteakip Zonguldak'a ziyarette bulunacaklar"

ZONGULDAK - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz Bölgesi'nden açıkladıkları eylem planları doğrultusunda dere yataklarında bulunan evlerin tespiti ve yıkımına başlattıklarını açıkladı. Bakan Kurum, "Biz dere yataklarında can ve mal güvenliği riski altında hiçbir vatandaşımız yaşamasın" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karakum mevkisinde inşası süren Uzunmehmet Camii'ni inceledi. 8 Mayıs 2021 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılması beklenen camiyi gezerek şantiye şefi Ömer Bulut'dan bilgiler alan Bakan Kurum, ardından basın toplantısı düzenledi. Kurum, 2023'e giden yolda güçlü Zonguldak hedefi için projelerin sürdüğünü aktardı. Kurum, "Zonguldak'ın yeşiline daha çok yeşil katacak, mavisini çok daha koruyacak yürüyüş yollarıyla, dinlenme alanlarıyla, kentsel dönüşümüyle, millet bahçeleriyle inşallah 2023'e giden yolda güçlü Zonguldak, güçlü Türkiye anlayışıyla projelerimizi gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah Uzunmehmet Camimizin bitmesine müteakip Zonguldak'a ziyarette bulunacaklar. Biz de burada tüm ekibimiz ve milletvekillerimizle birlikte hem projeleri yerinde görmek hem de son durumlarını incelemek üzere Zonguldak'tayız" ifadelerine yer verdi.

"Zonguldak'a 20 milyar liralık yatırım yaptık"

Bakan Murat Kurum, 19 yılda Zonguldak'a 20 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade hatırlattı. Kentsel dönüşüm çerçevesinde Türkiye'de 2012 yılından bu yana 1 milyon 550 bin konutun dönüştürüldüğünü aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"El emeğinin, alınterinin şehrin her noktasında görebildiğiniz, dokunabildiğiniz bir şehir. Biz de şehirdeki vatandaşlarımızın can, mal güvenliğini teminat altına alacak onların yaşam kaliktesini yükseltecek adımları atmaya gayret gösteriyoruz ve bu çerçevede son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Zonguldak'a tam 20 milyar liralık alt yapıdan üst yapıya, enerjiden sağlık yatırımına, çevre ve şehircilik yatırımına kadar gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. 2012 yılında Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm sloganıyla başlattığı proje çerçevesinde bu güne kadar 1 milyon 550 bin konutun dönüşümünü sağladık. Bu çerçevede hemen hemen her ilimizde projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Zonguldak'ta da bu manada 2 bin 219 binadan oluşan riskli yapı tespitimiz var. Bu binaların yine tespitlerine müteakip 2071'nin yıkımı gerçekleştirildi. Diğerlerinin de tespitleri çerçevesinde yıkımları gerçekleşiyor."

Dere yataklarındaki binalarda taşınma ve yıkım süreci başlıyor

Karadeniz Bölgesi'nden başlatılan eylem planı doğrultusunda Zonguldak'ta tespit edilen binaların yıkımına başlanacağını ifade eden Bakan Murat Kurum, "İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek amacıyla Karadeniz Bölgesi'nden eylem planlarımızı açıklamıştık. Yapmış olduğumuz tespitlerle taşkın riski altında bulunan 225 binanın Karadeniz Bölgesi'nde yine Zonguldak'ta 225 binanın olduğunun tespiti yaptık. 225 bina hem merkezde hem de ilçelerimizde yer alıyor. Bu binaların da süreç içerisinde taşkın riski altından kurtarılması noktasında çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu çerçevede vatandaşlarımıza taşınma yardımı, kira yardımı vereceğiz. Yine Valiliğimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kanalıyla da bu binaların boşaltılma ve daha akabinde de yıkım süreçlerini gerçekleştireceğiz. Valiliğimiz bu tespitler çerçevesinde hem taşınma hem yıkım süreçlerini başlatacak. Bu süreci yürüteceğiz. Biz dere yataklarında can ve mal güvenliği riski altında hiçbir vatandaşımız yaşamasın. Bu çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

"Camimiz simge bir eser olacak"

22 bin metrekarelik alan üzerinde 6 bin cemaat kapasitesine sahip cami inşaatının Ramazan Ayı içerisinde tamamlanacağını belirten Bakan Kurum, "Lavuar Alanı'nı ve içinde camimizin bulunduğu alan şehrin en önemli lokasyonlarından biri. 22 bin metrekarelik alan üzerinde 6 bin cemaat kapasitesine sahip, 250 kapalı otoparkı olan Uzunmehmet Camimiz inşallah Ramazan Ayı içerisinde tamamlanıp Zonguldaklı kardeşlerimizin hizmetine sunulacak. Gerçekten hem Zonguldak'a hem de bölgeye değer katacak olan camimiz çinileriyle, hatlarıyla, tezhip ve kullanılan mermer işlemeleriyle, ahşap kündekari kapı ve pencereleriyle burada inşallah simge bir eser olacaktır. Zonguldak'a her gelenin göreceği etrafında 22 bin metrekarelik alanında gezmek isteyeceğ i bir peyzaj alanı olacaktır" dedi.

Lavuar alanına 90 milyon liralık proje

Daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında takası yapılan Lavuar Alanı'na 90 milyon liralık projenin ihalenin önümüzdeki ay başlayacağını açıklayan Bakan Murat Kurum açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Daha önce de açıkladık. Lavuar Alanı da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz takas yapmak suretiyle tahsis ettik. ve bu çerçevede burayı da milletimize kazandıracak yeşil alan meydan düzenlemesi yapacağımızı ifade etmiştik. Bu alanda 44 bin metrekarelik kısmına ilişkin ihalemizi Mayıs ayı içerisinde yapıyoruz. Bu alanla birleştirip, sahildeki alanla birleştirdiğimiz zaman Zonguldak'ın Valilik önü ile başlayıp üniversitemize kadar giden alanda çok önemli yürüyüş aksı, bisiklet yolu aksı, yeşil alanı oluşturmuş ve birleştirmiş olacağız. 44 bin metrekarelikalanı 80-90 milyon lira proje bedeli olan ihalemizi önümüzdeki ay itibariyle yapacağız. Yine bu güzergahta Fevkani Köprümüz var. Bu köprüye ilişkin de ulaşım master planını belediyemiz hazırlıyor. Yapılacak plan çerçevesinde öncelikle köprü altında bulunan 80 esnafımızı Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz belediyemiz ile birlikte kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Şehrin merkezinde 6 bin metrekarelik alanda ihalesini bu ay içerisinde yapacağımız ve köprünün altındaki esnafımızı hiçbir mağduriyet yaşamadan bu alana taşıyacağımız onların rızası çerçevesinde bu süreçte onlara taşınma ve kira yardımı vereceğimiz projenin ihalesini de yapıyoruz. Bir yıl içerisinde de o projeyi tamamlarız. Esnafımızı bu alanlara taşıyacağız. Ondan sonra oluşacak ulaşım master planı çerçevesinde de gerekirse burada yeni köprüler, mevcut köprülerin yıkımı, bu köprülerin yine restorasyonu şeklinde bu alanımızı da düzenleyeceğiz. Şehrimize yakışacak o görüntüyü yapıyor olacağız."

"2023'e kadar doğalgazımız çıkarılarak vatandaşımızın kullanımına sunulacak"

Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki 180 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceklerini kaydetti. Bakan Kurum, "Çevre hassasiyetimiz bu noktada sıfır atık projemizi Zonguldak'ta yaygınlaştırıyoruz. Bu kapsamda da çok önemli projelerimizi Zonguldak'ta gerçekleştiriyor oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar. Enerji Bakanlığımızın Tuna-1 Gaz Sahası yaklaşık 425 milyar metreküplük bir saha. İnşallah 2023'e kadar da gazımızın çıkarılarak vatandaşımızın kullanımı sağlanacak. Bu sayede Zonguldak aslına bakarsanız taşkömürünün çıkarılmasındaki emek ve alınterinin yanında doğalgazla ilgili de çok önemli istihdama üretime sahip olacak bir şehir olacaktır. Aslında bu şehrin altyapısı ve temellerini hep birlikte atmaya, güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda projelerimizi yapacağız. Bu gün yine aldığımız çok önemli bir karar. Mithatpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 180 bin metrekarelik alanda şehrin içine girerken yakışmayan bir görüntü var. Hem vatandaşımızın yaşam standartlarına uygun değil. Sosyal donatıların olmadığı, yolların, alt yapıların olmadığı, belediyemizin, valiliğimizin yeterli hizmeti sağlayamadığı Mithatpaşa Mahallemizde kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda 180 bin metrekarelik alanda 350 vatandaşımız var. Vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde onların bu süreçte hiçbir şekilde mağduriyetine sebebiyet vermeden onlara taşınma, yardımı kira yardımı verecek. İnşallah yıl sonuna kadar imalata başlanıp çok kısa zamanda da inşaatlarımızı yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Kurum, millet bahçeleri ve diğer çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı. Lavuar Alanı'nı gezen Bakan Murat Kurum, Belediyeye geçti. Cevre ve Sehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak Belediyesinin Ziyareti ardından Mithatpaşa Mahallesinde ikamet eden 8 vatandaşa tapularını teslim etti.

Bakan Kurum, ilk uygulamasını cep telefonundan kendisinin yaptığıQRkodlu yenitapusenet uygulamasının önemli olduğunu belirterek, "QR kodunutelefonunuza okutarak taşınmazınızın ada, parsel ve harita bilgilerine erişebilirsiniz' dedi.

Bakan Kurum, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Ankara'ya hareket için Zonguldak Havalimanı'na hareket etti.