Destici: Azerbaycan kazanacak, insanlık kazanacak - Son Dakika

Destici: Azerbaycan kazanacak, insanlık kazanacak

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan halkının işgal altındaki vatan topraklarını işgalden azad etmek için savaştığını belirterek, "Azerbaycan kazanacak, insanlık kazanacak.

Destici: Azerbaycan kazanacak, insanlık kazanacak, System.String[]

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan halkının işgal altındaki vatan topraklarını işgalden azad etmek için savaştığını belirterek, "Azerbaycan kazanacak, insanlık kazanacak. Biz de kardeşlik hukuku neyi gerektiriyorsa, sonuna kadar onu yapacağız" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, koronavirüs ile mücadele de maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı. Destici, Azerbaycan halkının vatanlarını korumak, işgal altındaki vatan topraklarını işgalden azad etmek için savaştığını belirterek, "Kardeşlerimiz haklılar ve Allah'ın izniyle kazanacaklar. Buna yürekten inanıyorum. Karşı karşıya olduğumuz durum nüfusu 3 milyonu dahi bulmayan Ermenistan'ın Orta Anadolu'dan Hazar kıyılarına uzanan boş bir toprak hayali ve Kafkasları ardından dünya barışını tehdit eden çılgınlığından başka bir şey değildir. Karşı karşıya olduğumuz şey, sivillere yönelik katliam ve cinayetleri devlet politikası haline getirmiş bir terör devletidir. Ermenistan bir terör devletidir. Faşist, saldırgan bir terör devletidir. Ermenistan adı telaffuz edildiğinde akıllara gelen ise eskilerin, 'Allah düşmanın da mertini nasip etsin' sözüdür. Ermeni çeteleri ya da terörist saldırgan, işgalci Ermeni güçleri tarafından hem Anadolu topraklarında hem Azerbaycan topraklarında şehit edilen tüm şehitlerimizi ister asker ister sivil olsun hepsini rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Emin olsunlar, hem işgal altındaki vatan toprakları kurtarılacak hem de onların kanları yerde kalmayacak" dedi.

'KARDEŞLİK HUKUKU NEYİ GEREKTİRİYORSA ONU YAPACAĞIZ'Destici, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmadan ve işgalcilerden temizlenmeden masaya oturulmasının kayıp olacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

"İşgal edilen topraklar geri alınmadan müzakere masasına oturmak hatta 'müzakere' kelimesini telaffuz etmek büyük bir yanlıştır. Elbette savaş meraklısı değiliz. Ancak barış çağrısı yapanlar bu kez çağrılarını Azerbaycan'a ait toprakların geri alınmasından sonrasına erteleyecekler ya da işgalci Ermenistan'ı oradan çıkarıp, ondan sonra masa kurulacak. Bugüne kadar masadan bir sonuç çıkmadı. Ermenistan hem işgaline devam etti hem de yeni işgal hesapları peşine düştü. Azerbaycan kazanacak, insanlık kazanacak. Biz de kardeşlik hukuku neyi gerektiriyorsa, sonuna kadar onu yapacağız. Azerbaycan topraklarının önemli bir kısmının bütün uluslararası kurallara aykırı bir şekilde Ermenistan tarafından işgali var. Problemin adını doğru koymazsak, çözümü bulmakta zorlanırız."

Destici: Azerbaycan kazanacak, insanlık kazanacak
Destici: Azerbaycan kazanacak, insanlık kazanacak

Büyük Birlik Partisi, Azerbaycan, Vatan, İşgal, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 14:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Destici: Azerbaycan kazanacak, insanlık kazanacak - Son Dakika


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