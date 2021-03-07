Son dakika haber... ÖZBEKİSTAN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da tarihi Hive kentini ziyaret etti (2) - Son Dakika

Son dakika haber... ÖZBEKİSTAN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da tarihi Hive kentini ziyaret etti (2)

07.03.2021 10:47

Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihi Özbekistan topraklarında 1511-1920 yılları arasında hüküm süren Hive Hanlığı'na başkentlik yapan Hive kentine ziyarette bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihi Özbekistan topraklarında 1511-1920 yılları arasında hüküm süren Hive Hanlığı'na başkentlik yapan Hive kentine ziyarette bulundu.

Resmi ziyaret kapsamında Özbekistan'da bulunan Çavuşoğlu, Hive'de tarihi mekanlardaki incelemeleri sırasında Özbek basınına açıklamalar yaptı.

Özbekistan tarihi ve kültürü hakkında çok önemli bilgiler edindiğini dile getiren Çavuşoğlu, "Kıymetli eserler var, ecdadımızın bıraktığı eserler var. Muhteşem güzellikte bir yer. Sayın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e özellikle çok teşekkür ediyorum. Burada Özbek kardeşlerimizle de aynı şekilde kucaklaştık. Yöresel ekmek ve diğer yiyecek içeceklerin bize ikram ettiler. Her zamanki Özbek misafirperverliğini gösterdiler. Bu dönemde Özbekistan'ı ziyaret etmekten, Hive'nin başkentini ziyaret etmekten çok mutluyuz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in liderliği sayesinde çok iyi bir noktaya geldiğine işaret ederek, birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çok çalışıldığının altını çizdi.

"Vatandaşlarımıza gelip görmelerini tavsiye ederim"

Tarafların ilişkileri, kültür, turizm, eğitim ve tarım gibi farklı alanlarda daha da geliştirmek istediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Ayrıca Türk Dünyası'nın birliği için de birlikte çalışıyoruz. Bölgenin istikrarı, huzuru için de çalışıyoruz. Özellikle bu bölgeye gelerek Özbekistan'ın turizm ve kültür potansiyelini de göstermek istedik. Buradan özellikle, pandemi elverdiği zaman, vatandaşlarımızın da Türkiye'den gelip buraları görmesini tavsiye ederim." dedi.

Çavuşoğlu, Hive'deki mescit ve minareler hakkında bilgiler edindiğini, özellikle İçan Kalesi'ndeki her bir eserin kendisini çok etkilediğini belirterek, "Burada gördüğümüz nakışların orijinal olduğunu söyledi arkadaşlarımız. Bu nakışların bugüne kadar korunması, muhafaza edilmesi gerçekten çok önemli, büyüleyiciydi." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hive, Buhara ve Semerkant'ta otellerin yapılması konusunda Türk şirketlerine talimat verdiği bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, aynı zamanda Türk Hava Yollarının da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından sonra Buhara'ya uçmak istediğini bildirdi.

Çavuşoğlu, uçuşların başlamasının ardından Türkiye'nin her yerinden vatandaşların gelerek söz konusu güzellikleri ve tarihi kültürel eserleri görmek isteyeceklerini belirterek, "Biz ailecek ziyaret etmeyi düşünüyorduk. Eşim zaten özellikle buraları görmeyi çok istiyordu ama bu sefer kendisi gelemedi. Ben yola çıkarken benden söz aldı. Bir sonraki sefer onunla beraber özellikle buralara tekrar geleceğiz." dedi.

Fahri Vatandaşlık verildi

Kendisine "Hive Fahri Vatandaşlığı" verilen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hive'deki kültür turu kapsamında İçan Kale, Nurullabay Sarayı, Kalta Minor (Kısa Minare), Cuma Camisi, Köhne Ark (Eski Saray), Pehlivan Mahmud Türbesi mekanlarını ziyaret ederek, tarihi yapılarla ilgili bilgi edindi.

Tarihi Harezm bölgesine ait görsellerin bulunduğu bir sergiyi ziyaret eden Çavuşoğlu, Harezm halıları hakkında bilgi aldı, 47 yıl hanedanlık yapan İkinci Muhammed Rehin (M) Han'ın hayatından küçük bir kesitin temsilen sahnelendiği bir gösteriyi izledi ve Cuma Camisi'nde namaz kıldı.

Çavuşoğlu'na ziyaret sırasında Özbekistan Turizmden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Aziz Abdulhakimov, Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Özbek yetkililer, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbek-Türk ortak yapımı "Mendirman Celaleddin" dizisinin Yapımcısı Mehmet Bozdağ, Bozdağ Film Genel Koordinatörü Özcan Ayma????, "Mendirman Celaleddin" dizisinin başrol oyuncusu Emre Kıvılcım ile dizinin oyuncusu Mehmet Pala ve Kuruluş Osman dizisi oyuncusu Sezgin Erdemir ??eşlik etti.

Orta Asya'nın kalbi Özbekistan'daki masalsı şehir, Hive

Özbekistan'ın batısındaki Harezm bölgesinin incisi olarak bilinen Hive, bir zamanlar tüccarların, sanatkarların ve alimlerin dolaştığı sokaklardaki tarihi dokusunu çok iyi muhafaza etmesiyle dikkati çekiyor.

Toprak rengi ve kızılın hakim olduğu kent, ülkenin diğer şehirlerine göre oldukça farklı bir havaya ve kendine has mimariye sahip.

Şehrin, cebir ve algoritmanın kurucusu olarak bilinen ve "0" rakamını bulan ünlü alim El Harezmi ile gökbilim, matematik ve doğa bilimleri alanındaki çalışmalarıyla tanınan bilim insanı El Biruni'nin doğup büyüdüğü topraklara ev sahipliği yapmasıyla da ayrı bir önemi bulunuyor.

Hive'nin mimari ve görsel açıdan en etkileyici bölümünü içinde tek bir yeni yapının yer almadığı "İçan Kale" oluşturuyor.

Geçmişte birçok devletin ele geçirmek için mücadele verdiği bu şehir, 17. yüzyılda Hive Hanlığı'nın başkenti oldu. Şehir, 1873'te Sovyetlerin kontrolü altına girdi.

Son dakika haber... ÖZBEKİSTAN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da tarihi Hive kentini ziyaret etti (2)
Son dakika haber... ÖZBEKİSTAN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da tarihi Hive kentini ziyaret etti (2)
Son dakika haber... ÖZBEKİSTAN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da tarihi Hive kentini ziyaret etti (2)
Son dakika haber... ÖZBEKİSTAN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da tarihi Hive kentini ziyaret etti (2)
Son dakika haber... ÖZBEKİSTAN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da tarihi Hive kentini ziyaret etti (2)
Son dakika haber... ÖZBEKİSTAN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da tarihi Hive kentini ziyaret etti (2)
Son dakika haber... ÖZBEKİSTAN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da tarihi Hive kentini ziyaret etti (2)
Son dakika haber... ÖZBEKİSTAN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da tarihi Hive kentini ziyaret etti (2)
Son dakika haber... ÖZBEKİSTAN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da tarihi Hive kentini ziyaret etti (2)
Son dakika haber... ÖZBEKİSTAN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da tarihi Hive kentini ziyaret etti (2)
Son dakika haber... ÖZBEKİSTAN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da tarihi Hive kentini ziyaret etti (2)

Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ÖZBEKİSTAN - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da tarihi Hive kentini ziyaret etti (2) - Son Dakika


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