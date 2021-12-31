DİYARBAKIR İTFAİYESİNDEN 2021'DE 6 BİN 699 VAKAYA MÜDAHALE - Son Dakika

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2021 yılında 4 bin 620 yangın ve 2 bin 79 arama kurtarma olmak üzere toplam 6 bin 699 vakaya müdahale edildiğini açıkladı. İtfaiye filosuna 6 yeni araç kazandırılırken, 75 yeni itfaiye eri için yemin töreni düzenlendi.

Diyarbakır itfaiyesinde düzenlenen törende, itfaiye filosuna 6 yeni araç daha eklenerek araç sayısı, 60'a yükseltildi. 75 yeni itfaiye eri de yemin töreninin ardından göreve başladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2021 yılında 4 bin 620 yangın ve 2 bin 79 arama kurtarma olmak üzere toplam 6 bin 699 vakaya müdahale edildiğini açıkladı. İtfaiye bünyesinde ayrıca 10 dalgıç ekibi oluşturuldu ve 20 kentsel arama kurtarma ekibine eğitim verildi. 2021 yılında 1500 iş yerinin denetlendiğinin açıklandığı veride, 1131 iş yerine yangın tedbir raporu verildiği, kamu kurum ve kuruluşlarına yangın eğitimi ve tatbikatları yapılarak 6 bin 962 kişiye ulaşılıp farkındalık oluşturulduğu belirtildi.

'İTFAİYE FİLOSUNU GÜÇLENDİRİP GENÇLEŞTİRDİK'

Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'da itfaiyeyi önemsediklerini ve bu doğrultuda araç filosunu genişletip, kadroyu gençleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"2021 yılı içerisinde 75 gencimizi itfaiye teşkilatımıza kattık. Bu 75 gencimiz eğitimlerini tamamladılar ve itfaiyemizin kadrosuna dahil oldular. Kadroyu genişletmiş ve gençleştirmiş olduk. Sadece itfaiye ile ilgili değil, biz onları afetin her türünde yetiştirmeye gayret ediyoruz. İstiyoruz ki itfaiyeci arkadaşlarımız mutlaka bir konuda uzman olsun. Bu gençlerimizin yeteneklerine ve ilgilerine göre de ilave eğitimler veriyoruz. Araç gereç de elbette çok önemli. Araç gerecin kapasitesi ve filonun yaşı da çok önemli. 2021 yılının Türkiye için doğal afetler yılı oldu. Depremler, seller, su baskınları, orman yangınları gibi birçok afetle mücadele etme durumunda kaldık. Afetlerde hem ülke olarak hem millet olarak hem kenetlendik hem yardımlaştık hem de afeti yönetmede ve afet sonrasında yeniden afet bölgelerindeki hayatın normalleşmesi noktasında kent olarak, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yaptık. Hem İzmir depreminde vardık hem Antalya yangınında vardık hem de Sinop-Kastamonu- Artvin sel felaketlerinde ordaydık. Bu, Diyarbakır halkının da yüce gönüllüğünü gösteriyor aynı zamanda."