Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması
04.12.2020 22:29
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana'daki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana'daki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Adana'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Ziyapaşa ve Bülent Angın bulvarlarının kısıtlamanın başlamasıyla boş kaldığı görüldü. Kentte önlem alan polis ekipleri denetim yaptı.
Son Dakika Sergen Yalçın, Adem Ljajic hakkında konuştu: Umarım futbola döner Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilimizi uyardı: Vakalar artıyor Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı Son Dakika: Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı 3-0 yendi Hafta sonu 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı! Neleri yapmak serbest, kimler yasaktan muaf? Venezuela Devlet Başkanı Maduro: ABD, eşime benden boşanması için teklif yaptı Pentagon'un raporu sızdı! Savaş pilotunun çektiği UFO fotoğrafı ortaya çıktı