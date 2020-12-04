Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana'daki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Adana'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Ziyapaşa ve Bülent Angın bulvarlarının kısıtlamanın başlamasıyla boş kaldığı görüldü. Kentte önlem alan polis ekipleri denetim yaptı.