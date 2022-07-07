Son dakika haberleri | İstanbul'da sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İstanbul'da sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

07.07.2022 14:26

Son dakika haber... İstanbul'da bazı sağlık çalışanları, Konya'da görev yapan Dr. Ekrem Karakaya'nın hastanede silahla vurularak öldürülmesini protesto etti.

İstanbul'da bazı sağlık çalışanları, Konya'da görev yapan Dr. Ekrem Karakaya'nın hastanede silahla vurularak öldürülmesini protesto etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul Tabip Odası, İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) ile bazı sağlık meslek odaları ve sendikalara üye sağlık çalışanları, sağlıkta şiddet olayları nedeniyle görevli oldukları hastanelerde eylem yaptı.

Sağlık çalışanları, "Sağlıkta Şiddeti Durduralım", "Yaşamak, yaşatmak istiyoruz", "Neden hep biz ölüyoruz. Şiddet varsa biz yokuz" yazılı pankartlar açtı.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde öldürülen Karakaya için saygı duruşunda bulunuldu. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına en ufak bir zarar gelmesine tahammülleri olmadığını söyledi.

Oruç, "Şiddet, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur ve sorun çözmeye niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir." dedi.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde düzenlenen oturma eyleminde konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, son derece acı bir olay yaşadıklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Çokuğraş, bu nedenle 2 gün grev yapacaklarını belirterek, "Lütfen hep birlikte olalım, bundan sonra hep beraber hareket edelim. Bütün tıp alemine, hekimlere baş sağlığı diliyorum. Sözün bittiği yerdeyiz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası önünde toplanan sağlık çalışanları, vefat eden meslektaşları için saygı duruşunda bulundu.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, sözün bittiği yerde olduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Erdoğan, "Kovid'de öldük, cinayetlere kurban gittik, yetmedi. Bugün artık eylem zamanıdır. Hep birlikte ölen arkadaşlarımız için ve kalanların sağlığı için burada toplandık." ifadelerini kullandı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul şubeleri adına açıklama yapan Hatip Şengül, hekimleri hedef gösteren siyasetçiler, dizi senaristleri ve program yapımcılarının olduğunu öne sürdü.

Korkmadıklarını ve hiçbir yere gitmeyeceklerini dile getiren Şengül, "Artık istifa etmiyoruz, bu ülkeyi de terk etmiyoruz, bu ülke bizim, bu hastaneler bizim, emek bizim, söz bizim." dedi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması

Polis, Çemberlitaş'ta bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü binasına yürümek isteyen sağlık çalışanlarına izin vermedi. Barikatı geçmek isteyen sağlık çalışanları ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Bazı sağlık çalışanları yürüyüşlerine izin verilmemesine tepki göstererek, yola oturdu.

Bölgedeki tramvay seferleri ve trafik akışı eylemler dolayısıyla zaman zaman aksadı. Sağlık çalışanları, daha sonra İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önüne kadar yürüdü.

Müdürlük önünde basın açıklaması yapan gruptakiler, sağlıkta şiddete karşı tepkilerini ve taleplerini aktardı. Sağlık çalışanları daha sonra bina önünden ayrıldı.

Sağlık çalışanlarının eylemine CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İstanbul'da sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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