Son dakika haberi: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor

30.12.2020 14:49
Son dakika haberi: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor, System.String[]

Son dakika haberi... Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım koordinasyonunda kentte denetim yapan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, işlek cadde ve sokaklarda maske, mesafe ve hijyen kuralına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Toplu taşıma araçlarını da denetleyen ekipler, maske, mesafe ve dezenfektan kontrolü yaptı, sürücü ve yolculara salgında uyulması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent genelinde dezenfeksiyon işlemleri ile maske dağıtımı devam ediyor.

Düzce

Düzce Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyalleşmeye değil, kendimizi korumaya odaklanalım. Kalabalık, kapalı ortamlardan, akraba ve komşu ziyaretlerinden uzak duralım." ifadesi kullanıldı.

Belediye ekipleri vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan alanlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Kolluk güçleri, kontrol noktalarında koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi temizlik ekipleri kentteki bazı cadde ve sokakları belli aralıklarla yıkıyor, ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor. Zabıta ve polis ekipleri de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyor.

Polis ve jandarma ekipleri de ilçelerin girişlerindeki kontrol noktalarında vatandaşların ateşini ölçerek, kimlik ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapıyor.

Bartın

Bartın'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından, salgınla mücadelede hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla il dışından gelenlerin PCR testine tabi tutulmasına ve testi pozitif çıkanlar ile bunların temaslılarının karantina yurduna alınmasına karar verildi.

Öte yandan, kolluk kuvvetleri, halkın yoğunluk oluşturduğu yerlerde sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarıda bulunuyor.

Belediye hoparlöründen kurallara uyulması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, eş, dost ve akraba ziyaretlerden kaçınılması uyarısı yapılıyor.

Karabük

Karabük'te oluşturulan denetim ekipleri, toplu taşıma araçları, gar ve terminaller ile pazar yerlerinde kontrollerine devam ediyor.

Jandarma ve polis ekipleri, kontrol noktalarında kimlik ve HES kodu kontrolü yapıyor, maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetleri tarafından denetimlerin aralıksız sürdüğünü, pandemiden kurtulmak için belirlenen kurallara uyulması gerektiğini, uymayanlara yaptırım uygulandığını ifade etti.

Bolu

Bolu'da yeni yılın yaklaşmasıyla denetimler artırıldı.

Vaka sayılarında düşüş yaşandığı belirtilen kentte, polis ve jandarma bölgesinde denetim ve kontroller devam ediyor.

Ekipler özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıyor.

Yeni yılın yaklaşmasıyla vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı alanlarda da demetim ve kontroller sürüyor.

Kurallara uymayanlara idari para cezası kesiliyor.

Zonguldak, Karabük, Bartın, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor - Son Dakika


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