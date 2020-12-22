Son Dakika | Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Paşinyan'ın istifası için süresiz protestoya başladı - Son Dakika

Son Dakika | Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Paşinyan'ın istifası için süresiz protestoya başladı

22.12.2020 15:51

Son dakika haberine göre Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında yenilmesinin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a karşı ülkede süresiz protestolar başladı.

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında yenilmesinin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a karşı ülkede süresiz protestolar başladı.

Paşinyan'ın görevinden istifa etmesi için ülkedeki muhalefet başkent Erivan'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak gösteriler düzenledi.

Süresiz protesto kararı alan muhalefetin eylemleri çerçevesinde aldığı genel grev kararı uygulamaya girdi. Protestocular hükümet binası karşısına çadır kurdu.

Erivan'da polis sıkı güvenlik önlemi alsa da bazı protestocular, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı önünde eylem düzenleyerek, Paşinyan'ı istifaya çağırdı. Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Bir grup protestocu Erivan-Vanadzor yolunu iş makineleri ve araçlarla kapattı.

Muhalefetin Başbakan adayından orduya çağrı

Muhalefetin Başbakan adayı Vazgen Manukyan, Erivan'da düzenlenen protestoda yaptığı konuşmada, Ermenistan ordusunu ve polisi halkın yanında olmaya davet etti. Manukyan, güvenlik güçlerine seslenerek "Her saat önemli. Halkı meydanlarda bekletmeyin. Bize katılın." dedi.

Ermenistan'ın her yerinde Paşinyan'a tepki

Öte yandan, ülkenin değişik bölgelerine geziler düzenleyen Paşinyan, buralarda da halkın tepkisiyle karşılaşıyor.

Son olarak ülkenin güneyinde yer alan Sisian şehrini ziyaret eden Paşinyan, ölen Ermeni askerlerini anmak için gittiği Aziz Grigor kilisesinden papaz tarafından kovuldu.

Kilisede tokalaşmak için elini uzatan Paşinyan'ı papazın reddettiği ve el hareketiyle kiliseden kovduğu görüntüler, sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.

Paşinyan ayrıca protestocuların yolları kapatması nedeniyle bölgede yer alan Goris ve diğer şehirlere de alınmadı.

Tepkilerden çekinen Paşinyan, gezisini yarım bırakarak Erivan'a dönmek zorunda kaldı.

Paşinyan da muhalefeti suçluyor

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalefetin halkın hakları için değil, kendi çıkarları için mücadele ettiğini öne sürdü.

2018 öncesinde ülke yönetiminde söz sahibi olan "ulusal elit" kesimin kaybettiği gelir ve güç kaynaklarını geri almak için intikam peşinde olduğunu savunan Paşinyan, halkın ülkenin kaderini belirleme hakkını kaybetmemesi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.

Son Dakika | Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Paşinyan'ın istifası için süresiz protestoya başladı
Son Dakika | Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Paşinyan'ın istifası için süresiz protestoya başladı
Son Dakika | Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Paşinyan'ın istifası için süresiz protestoya başladı

Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Paşinyan'ın istifası için süresiz protestoya başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangın kontrol altına alındı Metropoll'ün anketine göre Kürt seçmenin %29,3'ü AK Parti'ye, %32'si HDP'ye oy veriyor Son dakika! Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et Yusuf Yazıcı'dan Özkan Sümer'e duygusal veda: Formayı imzaladım ama sana yetişemedim Paris Saint-Germain ve Juventus'un tokenları 24 saatte 300 milyon dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor
TÜİK'in asgari ücret önerisi kabul edilirse en yüksek işsizlik maaşı 2.827 liraya çıkacak TÜİK'in asgari ücret önerisi kabul edilirse en yüksek işsizlik maaşı 2.827 liraya çıkacak         
16:22
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Bir kızını doğumda, bir kızını kazada kaybeden Ukraynalı anne 3. kez evlat acısı yaşamış Bir kızını doğumda, bir kızını kazada kaybeden Ukraynalı anne 3. kez evlat acısı yaşamış         
15:28
Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar         
15:17
Eline aldığı pompalıyla çocukların üstüne ateş açan madde bağımlısı genç mahalleliyi çileden çıkardı Eline aldığı pompalıyla çocukların üstüne ateş açan madde bağımlısı genç mahalleliyi çileden çıkardı         
14:56
BionTech-Pfizer aşısı olan sağlık çalışanları yan etkileri sıraladı: Koluma yumruk yemiş gibi oldum BionTech-Pfizer aşısı olan sağlık çalışanları yan etkileri sıraladı: Koluma yumruk yemiş gibi oldum         
14:51
Basılan kıraathanenin sahibinin sözleri şok etti: Abimi koronadan kaybettim, ama virüsün varlığına inanmıyorum Basılan kıraathanenin sahibinin sözleri şok etti: Abimi koronadan kaybettim, ama virüsün varlığına inanmıyorum         
14:40
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Türk-İş'ten TÜİK'in asgari ücret önerisine tepki: Rakamlar ülke gerçeğini yansıtmıyor Türk-İş'ten TÜİK'in asgari ücret önerisine tepki: Rakamlar ülke gerçeğini yansıtmıyor         
13:53
Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek         
13:51
Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam         
13:38
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı         
11:43
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Elektrik faturası 75 liranın üzerinde gelenler serbest tüketici olabilecek Elektrik faturası 75 liranın üzerinde gelenler serbest tüketici olabilecek         
10:01
Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 16:36:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Paşinyan'ın istifası için süresiz protestoya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei