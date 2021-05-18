İçişleri Bakanlığı ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bölücü terör örgütü PKK/KCK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey üyesi 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El-Muhammed, 8 Mayıs'ta Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. 1990 yılında örgüte katılan Suriyeli terörist, Türk Ordusunca Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik 2008'de gerçekleştirilen harekatta örgütün sözde askeri kanadı sayılan HPG sorumlusuydu.

Güvenlik ve istihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre, Murat Karayılan ile birlikte Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargahı yürütmesinde yer alan Suriye uyruklu 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El-Muhammed isimli teröristin, bugüne dek örgütün sözde askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğu ifade edildi. 2000'li yılların başında örgüt içinde hızla yükselen Sofi Nurettin, 2007 yılında Kandil'deki mağaralardan birinde düzenlenen sözde bir törenle PKK'nın sözde askeri kanadı HPG sorumluluğuna getirildi. Nurettin, bu görevi Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'la birlikte örgüt yapılanmalarında yönetici konumuna kadar yükselen bir başka Suriyeli 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'den devraldı. TSK'nın 2008'de Kuzey Irak'a düzenlediği "Güneş Harekatı" döneminin de içinde olduğu uzun süre HPG'nin başında faaliyet gösteren Sofi Nurettin, Suriye iç savaşının patlak vermesi ile birlikte örgütün bu ülkedeki uzantısı PYD/YPG elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'le beraber Suriye'ye geçti. YPG Suriye Genel Sorumlusu olduğu 2015-2020 yıllarında Suriye'den ülkemize yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi olan Halef El Muhammed, son olarak şubat ayında Gara'da gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta etmiş ve 13 masum vatandaşımızın şehit edilmesi talimatını vermişti.

SOFİ NURETTİN'İN YERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Örgüt içinde sözde 'Suriye Genel Sorumlusu' olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları sırasında TSK'ya karşı yürütülen faaliyetleri yöneten Halef El Muhammed, örgüt için hezimete dönüşen harekatlardan sonra bir süre çalışmalarını gözlerden uzak yürüttü. İntikal eden istihbarat raporları doğrultusunda analistler, Sofi Nurettin'in Suriye'den ayrıldığı kanaatine vardı. Bunun üzerine teröristin yerinin tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi amacıyla özel bir ekip kuruldu

Halef El Muhammed'in yerinin belirlenmesi amacıyla Suriye'de yaşayan ailesi ve yakınlarını kıskaca alan MİT, sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgiyi de analiz ederek teröristin daha önce pek çok kanlı eylemin talimatının verildiği Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına geri dönüş yaptığı tespit edildi. Irak'a geri dönerek örgüt içindeki faaliyetlerini burada sürdüren Suriyeli teröristin, PKK ile PYD/YPG arasındaki organik bağın dünya kamuoyundan gizlenmesi için 'YPG Suriye Sorumluluğu' görevinde bulunduğu rapor edildi. 'Sofi Nurettin' kod adlı teröristin, tekrar Irak'ın kuzeyine geçişinin örgüt saflarında çok gizli tutulduğu aktarılan istihbarat raporlarına göre, kurulan özel ekip, Sofi Nurettin'in yeni görevi ve Irak'ta bulunduğu yerin belirlenmesi için öncelikle profil çalışması yürüttü. Sofi Nurettin'in geçmiş dönemde aldığı görevler, kişilik özellikleri, üst düzey örgüt mensupları arasındaki güç mücadeleleri gibi pek çok faktör göz önünde bulunduruldu. Profil çalışmasının sonuçları ve sahadan intikal eden bilgiler doğrultusunda Sofi Nurettin'in Gara'da Murat Karayılan ile birlikte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

OPERASYON ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ ARASINDA BÜYÜK KORKUYA NEDEN OLDU

'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed'in etkisiz hale getirildiği MİT'in Irak'taki yerel ağı tarafından doğrulanırken, operasyonun örgütün üst düzey yöneticileri arasında büyük korkuya neden olduğu öğrenildi. MİT'in Irak'taki yerel ağı, ayrıca Sofi Nurettin'in hem örgütün üst yöneticileri arasında hem de genç kadrolar üzerinde önemli ağırlığının bulunduğunun altını çizerek, Sofi Nurettin'in öldürülmesi örgütteki çözülmeyi hızlandıracağı için mümkün olduğunca gizli tutulmaya çalışıldığını ifade ettiler.

SOFİ NURETTİN'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÖRGÜT TARAFINDAN RESMİ OLARAK İLAN EDİLMEDİ

Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirilmesinin neden olduğu korku, teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine de yansıdı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında teslim olan bir örgüt mensubu, Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiğinin kadrolar arasında bir dedikodu şeklinde kulaktan kulağa dolaştığını ancak örgüt tarafından resmi olarak ilan edilmediğini söyleyerek, böyle bir ismin bile etkisiz hale getirildiği bir ortamda genç kadroların kendi hayatlarını kurtarmak için teslim olmaktan başka çare bulamadığını ifade ediyor.

Güvenilir kaynaklara dayanan bilgiye göre MİT'in sahadan topladığı istihbari bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdiği operasyonun örgüt üzerinde kalıcı ve yıkıcı etkileri olacağı belirtiliyor. PKK/KCK yönetimince Irak'ta bulunduğu gizlenmeye çalışılan, YPG Suriye Genel sorumluluğu görevini yürütmüş olan Halef El Muhammed'in Irak'ta faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilmesinin PYD/YPG'nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğu ifade ediliyor. Öte yandan, Murat Karayılan ile birlikte örgütün silahlı kadrolarını yöneten ve örgüt içinde ağırlığı bulunan Sofi Nurettin'in eksikliğinin örgüt üst düzey yöneticileri arasında güç mücadelesini tırmandırarak üst düzey kadrolar arasında kırılmalara neden olacağı değerlendiriliyor. MİT'in sınır ötesinde örgüte yönelik istihbari ve operasyon çalışmalarının en üst düzeyden alt düzeye kadar tüm kadrolar için ne olursa olsun adaletin bir gün tecelli edeceğine dair kuvvetli bir mesaj verdiği vurgulanıyor.

(Sadık Kahraman/İHA)