Son dakika haberi! FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında Zenginer kardeşler hakkında karar - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasından dosyaları ayrılan tutuksuz sanıklar Mustafa ve Salih Zenginer kardeşler ile kuzenleri Mehmet Zenginer'in yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz 3 sanık ile avukatları katıldı. Müşteki Cumhurbaşkanlığını temsilen avukat Mehmet Alagöz de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, önceki celsede açıklanan mütalaaya karşı sanıkların savunmaları alındı.

Sanıklardan Mustafa Zenginer, iddianamenin ardından hiç savunma yapmamışlar gibi aynı iddiaların mütalaada yer aldığını söyleyerek, "Hakkımda, olmayan şeyler varmış gibi gösterilmiş, niyet okuma yapılmıştır. Hiçbir zaman bir terör örgütü üyesi olmadım, bu kasıtla herhangi bir davranışta bulunmadım. Bu haksızlığa son verileceğini düşünüyor, beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık Salih Zenginer de 3 yıldır yargılamanın sürdüğünü ve hakkında işadamı derneğine üye olmak, derneğin genel kurul toplantısına dair 74. sırada adının bulunması ve Bank Asya kredi kartı sahibi olmak şeklinde 3 iddiananın bulunduğu belirtti.

Söz konusu dernekten KHK ile kapatılmadan önce noter aracılığıyla istifa ettiğini kaydeden Salih Zenginer, "Adımın geçtiği genel kurula katılmadım. Bank Asya kredi kartını ise, banka TMSF'ye devredildikten sonra almışım. Dava dosyasınızda benimle ilgili hiçbir FETÖ özelliği bulunmamaktadır. Yasaya aykırı hiçbir işlem yapmadım. Vatanını, milletini seven bir insanım. 19 yıldır AK Parti üyesiyim, FETÖ iltisaklı herkes partiden atıldı, ben atılmadım. Sağlık durumumdan dolayı tahliye edildim, ameliyat oldum. Kızım bu süreçten etkilenip kanser oldu. Vereceğiniz en ufak ceza üzerime yapışacaktır. Benim gibi bir insan ceza alacaksa, ülkenin yarısına ceza verilmesi gerekir. Geçmiş tarihli hatta darbe girişiminden önce bu yapıyı yeren onlarca tweetim vardır. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık Mehmet Zenginer de, suçsuz olduğunu, bunu gerek savunmaları gerekse dosyaya sunduğu belgelerle ispat ettiğini düşündüğünü, 17-25 Aralık akabinde FETÖ'ye karşı olan duruşunun delillerle açık olduğunu ifade ederek beraatini istedi.

Müşteki cumhurbaşkanlığı avukatı Alagöz ise sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarını talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Zenginer ve Mustafa Zenginer'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların duruşmalardaki davranışı, sabıkasız kişilik özellikleri ve cezanın gelecekleri üzerindeki etkilerini dikkate alan heyet, her iki sanığın da hapis cezasını 8 yıl 1 ay 15'er güne düşürdü.

Sanıklardan Salih Zenginer'e ise "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 4 yıl 6 ay ceza verilmesini kararlaştıran heyet, sanığın duruşmalardaki davranışı, sabıkasız kişilik özellikleri ve cezanın geleceği üzerindeki etkilerini indirim nedeni sayarak sanığın cezasını 3 yıl 9 aya indirdi.

Mütalaadan

Davanın 30 Haziran tarihli duruşmasında açıklanan mütalaada sanık Mustafa Zenginer'den elde edilen harddiskte FETÖ elebaşının, Zaman TV üzerinden BBC'ye verdiği röportaj kaydı videosu ile silinmis¸ klaso¨rlerde FETÖ'ye ait bas¸kaca sohbet video ve go¨ru¨ntu¨ kalıntıları, FETÖ iltisaklı sitelere ilişkin log kaydı ve kırıntılara rastlandığı ifade edilmişti.

TUSKON'da asıl u¨ye olan ve denetim kurulunda yer alan Mustafa Zenginer'in, FETÖ ile irtibatı ve iltisakı sebebiyle KHK kapsamında kapanan kurulus¸lar ve derneklerde u¨st du¨zey pozisyonlarda c¸alıs¸tıgˆı, kullandığı cep telefonunda ByLock tespit edildiği belirtilen mütalaada, sanıgˆın 2012 yılında konut kredisi ic¸in Bank Asya hesabı ac¸tıgˆı ve 2014 yılında bankanın "batıyor" denilmesi u¨zerine kredisini kapatıp Halkbank'ta yeni kredi ac¸tıgˆı anlatılmıştı.

Bu eylemin, FETÖ bünyesinde talimatla yapıldığı değerlendirilen mütalaada, sanığın, Bank Asya'nın dagˆıttıgˆı mevcut krediyi vadesinden o¨nce kapatarak bankaya nakit geri do¨nu¨s¸u¨mu¨ hızlandırma kapsamında hareket ettiğine vurgu yapılmıştı.

Mütalaada sanığın, TUSKON 5. Olagˆan Genel Kuruluna katıldıgˆı ve savunmasında o¨rgu¨tsel konus¸ma akabinde alkıs¸lama hususunu hatırlamadıgˆını iddia ettigˆi belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Sanığın TUSKON yedek denetim kuruluna u¨ye olarak yazıldıgˆı, akabinde her ne kadar sanık so¨zlu¨ olarak TUSKON'dan ayrıldıgˆını iddia etmis¸se de sanıgˆın I·S¸HAD'da dernek bas¸kanlıgˆı da yaptıgˆı dikkate alındıgˆında so¨zlu¨ olarak dernekten ayrılmanın olamayacagˆı, sanıgˆın 2014-2016'da aktif u¨yeligˆinin devam ettigˆi, zira dava dosyasındaki bas¸kaca delillerle de sanıgˆın o¨rgu¨t u¨yeligˆi ve suc¸ is¸leme kastının TUSKON u¨yeligˆi gibi devam ettigˆinin, bu dogˆrultuda sanıgˆın adının 6. Olagˆan Genel kurul ic¸in 114. sırada delege listesine yazıldıgˆı anlaşılmıştır."

Sanığın, Bank Asya'nın ayagˆa kaldırılması adı altında verilen talimat do¨nemlerinde ayrı ayrı hesap is¸lemleri ile o¨rgu¨tsel eylemde bulundugˆunun anlas¸ıldıgˆı bilgisine yer verilen mütalaada, sanıgˆın TUSKON toplantısı sonrası TUSKON'dan ayrıldıgˆı s¸eklindeki beyanının c¸elis¸kili ve suc¸tan kurtulmaya yo¨nelik oldugˆu aktarılmıştı.

Mütalaada, sanıklardan Salih Zenginer'den elde edilen dijital verilerde de digˆer sanık Mustafa Zenginer'e hitaben yazılmış 29 Haziran 2016 tarihli 1 milyon 462 bin lira tutarında bir c¸ek fotoğrafı ile yine Mustafa Zenginer'e hitaben yazılmış 604 bin 500 lira tutarında bas¸ka c¸ekin daha bulundugˆu belirtilmişti.

So¨z konusu parasal is¸lemlerin darbe tes¸ebbu¨su¨nden c¸ok kısa su¨re o¨nce oldugˆuna işaret edilen mütalaada, "Sanıklar arası para transferinin c¸ek u¨zerinden degˆil de basit eft-havale is¸lemi ile de gerc¸ekles¸ebilecegˆi, is¸lemin c¸ek ile olmasının, tarihi ve paranın bu¨yu¨klu¨gˆu¨ ile sanıklar arasında olması ve c¸ekin fotogˆrafının c¸ekilmesinin s¸u¨phe arz ettigˆi" ifade edilmişti.

15 yıla kadar hapis cezası istendi

Mütalaada, tüm dosya kapsamındaki deliller birlikte degˆerlendirildigˆinde Mustafa, Mehmet ve Salih Zenginer'in "FETÖ silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ u¨yesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.