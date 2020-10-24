Son dakika... Erdoğan: BM, daha demokratik, hesap verebilir yapıya kavuşturulmalı - Son Dakika

Son dakika... Erdoğan: BM, daha demokratik, hesap verebilir yapıya kavuşturulmalı

24.10.2020 13:02
Son dakika... Erdoğan: BM, daha demokratik, hesap verebilir yapıya kavuşturulmalı, System.String[]

Son dakika haberi: Erdoğan: BM, daha demokratik, hesap verebilir yapıya kavuşturulmalıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı'nın kuruluşunun 75'inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "BM Teşkilatı'nın daha temsili, demokratik, hesap verebilir, etkin, şeffaf, adil ve...

Erdoğan: BM, daha demokratik, hesap verebilir yapıya kavuşturulmalı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Teşkilatı'nın kuruluşunun 75'inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "BM Teşkilatı'nın daha temsili, demokratik, hesap verebilir, etkin, şeffaf, adil ve insan odaklı bir yapıya kavuşturulması, Covid-19 salgınının da teyit ettiği üzere, mecburiyet arz etmektedir. Bu doğrultuda, başta Güvenlik Konseyi olmak üzere, BM sisteminin reformuna yönelik çabalara 'Dünya Beşten Büyüktür' şiarıyla katkıda bulunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve BM Teşkilatı'nın kuruluşunun 75'inci yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Erdoğan, Türkiye'nin kurallara dayalı küresel sistemin merkezinde bulunan BM'nin temsil ettiği değerlerin ve çok taraflılık ilkesinin güçlü bir destekçisi ve savunucusu olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM açısından tarihi bir önem taşıyan bu dönemde, eski Avrupa Birliği Bakanı, Başmüzakereci ve İstanbul Milletvekili Büyükelçi Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurul Başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsattı. Erdoğan, BM üyesi 193 ülkenin eşit şekilde temsil edildiği ve uluslararası toplumun ortak iradesini ve vicdanını yansıtan BM Genel Kurulu'na ilk kez bir Türk vatandaşının başkanlık etmesinin uluslararası toplumun Türkiye'ye yönelik desteğinin ve itimadının bir tezahürü olduğuna dikkat çekti.

'HAK ETTİĞİMİZ KONUMA ULAŞMA ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'Erdoğan, Türkiye'nin BM'nin barışı koruma operasyonlarına Kore Savaşı'ndan bu yana personel katkısı sağladığını belirterek, "BM bünyesinde Medeniyetler İttifakı ve Barış için Arabuluculuk gibi iki önemli girişimin liderliğini sürdürmektedir. BM siyasetimizin bir diğer boyutu ise 2030 Sürdürülebilir Kalkınma gündeminin hayata geçirilmesidir. Bu anlayışla, En Az Gelişmiş Ülkelerin (EAGÜ) Dostları Grubu'nun eş-başkanlığını yürütüyor, Yoksullukla Mücadele İttifakı'nda sorumluluk üstleniyor, EAGÜ Teknoloji Bankası'na ev sahipliği yapıyoruz. EAGÜ'lerin, mültecilerin ve diğer savunmasız grupların Covid-19 salgınıyla mücadelesine en büyük katkıyı sağlayan ülkelerden biriyiz. Mart ayından bu yana din, dil, ırk ayrımı gözetmeden, dünya genelinde 154 farklı ülkenin ve sekiz uluslararası kuruluşun destek çağrısına olumlu cevap verdik. Türkiye ayrıca, çevre sorunları, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadelede öncü bir rol oynuyor. Bu anlayışla, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16'ncı Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacağız. Seragazı emisyonlarında tarihi sorumluluğu yok denecek kadar az olan bir ülke olarak, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında hak ettiğimiz konuma ulaşma çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.'EN FAZLA KATKI SAĞLAYAN 15 ÜYE DEVLET ARASINDAYIZ'Türkiye'nin güçlü ekonomik göstergelerinin neticesi olarak, BM genel bütçesine en fazla katkı sağlayan 15 üye devlet arasında olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "BM'nin 25 farklı temsilcilik ve ofisi, beş ayrı ilimizde faaliyet göstermektedir. BM siyasetimizin önemli bir veçhesi kıtaların ve kültürlerin kavşak noktası olan İstanbul'u bir BM merkezi haline getirmektir. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. İnsani diplomasi ülkemizin BM'de önem ve öncelik atfettiği konuların başında geliyor. 2016 yılında ilk Dünya İnsani Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Türkiye, insani yardımlarının milli gelirine oranı itibarıyla dünyanın en cömert ülkesidir. Sınırlarımız içinde geçici koruma sağladığımız dört milyona yakın insana ilaveten, kriz bölgelerinde hayatta kalma mücadelesi veren sivillere yönelik de insani yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. 'BM TEŞKİLATI HESAP VEREBİLİR YAPIYA KAVUŞTURULMALI'

Erdoğan, "Öte yandan, BM Teşkilatı'nın daha temsili, demokratik, hesap verebilir, etkin, şeffaf, adil ve insan odaklı bir yapıya kavuşturulması, Covid-19 salgınının da teyit ettiği üzere, mecburiyet arz etmektedir. Bu doğrultuda, başta Güvenlik Konseyi olmak üzere, BM sisteminin reformuna yönelik çabalara 'Dünya Beşten Büyüktür' şiarıyla katkıda bulunuyoruz. BM'nin uluslararası barış, istikrar, kalkınma ve adalete katkıda bulunmaya devam edeceği inancıyla, 24 Ekim 'Birleşmiş Milletler Günü"nü içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

ANKARA, -


Son dakika... Erdoğan: BM, daha demokratik, hesap verebilir yapıya kavuşturulmalı

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, 24 Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Erdoğan: BM, daha demokratik, hesap verebilir yapıya kavuşturulmalı - Son Dakika


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