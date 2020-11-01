Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Karikatürlere ilişkin açıklamam İslam dünyasında yanlış anlaşıldı" - Son Dakika

Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Karikatürlere ilişkin açıklamam İslam dünyasında yanlış anlaşıldı"

01.11.2020 01:17
Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Macron:

Son dakika haberi: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, karikatürlere ilişkin yaptığı açıklamanın, İslam dünyasında neden olan tepkinin yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını iddia etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, karikatürlere ilişkin yaptığı açıklamanın, İslam dünyasında neden olan tepkinin yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını iddia etti.

Macron, Al Jazeera kanalına verdiği röportajda, son dönemde hakkındaki yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak istediğini, uluslararası alanda "Fransa'ya saldırmak" için çok sert tepkilerin verildiğini ve bunları takip ettiğini söyledi.

Ülkesinin herhangi bir dinle sorunu olmadığını, Fransa'da yaşayan Müslümanların dinlerini özgür şekilde yaşadığını savunan Macron, ülkede Müslümanlara karşı ayrımcılığın yapılmadığını ve bu konuda yanlış şeylerin söylendiğini öne sürdü.

Macron, ülkede karikatürler yayımlamanın ifade özgürlüğü olduğu belirterek Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlere ilişkin, "Bu karikatürlerin uyandırdığı duyguları anlayabiliyorum ve bunlara saygı duyuyorum. Ancak benim rolümü anlamanızı istiyorum. Benim görevim şu an yaptığım gibi ortamı yumuşatmak ama aynı zamanda (bu karikatür) hakkını savunmak." dedi.

Macron, Charlie Hebdo'nun resmi dergi olmadığı, özgürce yayın yaptığını dile getirdi.

"Önemli olan bu özgürlüğü korumaktır"

"Bu karikatürleri çizen Fransız hükümeti değil. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu hakkı iptal etmesi gerektiğini soruyorsanız cevap hayır. Çünkü bu hak Fransız halkının hakkı ve tüm dünyayı ilgilendiriyor. Önemli olan bu özgürlüğü korumaktır." ifadesini kullanan Macron, bu karikatürlerin yayımlanmasının ardından meydana gelen şiddeti kabul etmediğini söyledi.

Macron, "İlahiyat uzmanı değilim ama İslam'da şiddetin meşru olduğunu veya desteklendiğini düşünmüyorum. Bu karikatürlerin şoke ettiğini anlıyorum ve buna saygı duyuyorum ancak yaşanan şiddeti haklı göstermek için bu karikatürlerin kullanılması asla kabul etmeyeceğim." dedi.

Çizilen her karikatürü kişisel olarak desteklemediğini ancak karikatür çizme hakkının korunması gerektiğini aktaran Macron, bir konuşmasındaki "Karikatürlerden vazgeçmeyeceğiz" ifadesinin, kendisinin Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri desteklediği şeklinde yorumlandığını, bunun doğru olmadığını savundu.

"Ülkemde özgürce düşünülmesi, yazılması ve çizilmesinden yanayım"

"Bu karikatürler tüm dinleri ilgilendiriyor. Özellikle bir dine yönelik karikatür yok. Bizi dinleyen Müslümanlar için bu önemli." diyen Macron, karikatürlere ilişkin yaptığı açıklamanın İslam dünyasında neden olan tepkinin yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyledi.

"Ülkemde özgürce düşünülmesi, yazılması ve çizilmesinden yanayım. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bir hak ve özgürlük." değerlendirmesini yapan Macron, söz konusu karikatürlerle ilgili sorunun, karikatürleri yasaklayarak çözülmeyeceğini savundu.

Macron, ülkede Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerinin diğerlerine göre daha fazla yayımlandığına yönelik eleştirileri kabul etmediğini aktardı.

"Bu karikatürler Fransa'da çiziliyor ve bu ülkede İslam'ın kuralları uygulanmıyor." ifadesini kullanan Macron, ülkede anti-semitizm ve her türlü ırkçıkla mücadele ettiklerini belirtirken İslamofobi ile mücadeleyi zikretmemesi dikkati çekti.

Macron, "Sömürge ve kölelik adına (Fransa'nın) yaptıklarını kabul ettim. Fransa tarihine doğru şekilde bakıyor." dedi.

Macron, Arap ülkelerindeki Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrılarını da kınadı.

"Fransa'da bir derginin söylediği şey hükümetin pozisyonu değil"

"Fransa'da bir derginin söylediği şey hükümetin pozisyonu değil. Bir dergi bir şey söylediği için o ülkenin ürünlerine boykot yapmak deliliktir." ifadesini kullanan Macron, "İslam adına" yapılan terör saldırılarının kurbanlarının çoğunun Müslümanlar olduğunu kaydetti.

Macron, mücadele ettikleri "radikal İslamcıların" İslam adına şiddet uygulayanların olduğunu anlattı.

Fransa'nın İslam ve Müslümanlarla sorunu olmadığını ve gündemlerinde olan "İslamcı ayrılıkçı" yasa tasarısı ile Fransızları ve Müslümanları korumayı hedeflediğini savunan Macron, Türkiye ile ilişkilerin sorulması üzerine, "Dünyanın hiçbir liderine asla hakaret etmedim. Türklerin kendine seçtiği Cumhurbaşkanına saygılıyım. Türkiye'nin yanındayım." dedi.

Türk halkına başsağlığı

Macron, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Türk halkına başsağlığı diledi.

Türkiye'ye yönelik eleştirlerini yineleyen Macron, terör örgütü YPG/ PKK'yı ima ederek "Türkiye dün müttefiklerimiz olanlara karşı mücadele etmek için Suriye'yi işgal etti ve hiçbir egemenliğe saydı duymadı." ifadelerini kullandı.

Macron, Türkiye'nin, Fransa ile Avrupa Birliğine (AB) ve değerlerine saygı duymasını istedi.

Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Macron: 'Karikatürlere ilişkin açıklamam İslam dünyasında yanlış anlaşıldı' - Son Dakika


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