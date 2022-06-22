Son dakika haber... Geri manevra yapan otomobile başka bir otomobil çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber... Geri manevra yapan otomobile başka bir otomobil çarptı: 1 yaralı

22.06.2022 06:46

Edinilen son dakika haberine göre Geri manevra yapan otomobile başka bir otomobil çarptı: 1 yaralı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kavşağı kaçıran otomobile, iddiaya göre geri manevra esnasında arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

Geri manevra yapan otomobile başka bir otomobil çarptı: 1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kavşağı kaçıran otomobile, iddiaya göre geri manevra esnasında arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken yabancı plakalı otomobil sürücüsü firar etti.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 34 VB 5455 plakalı Toyota Corolla marka otomobile, iddiaya göre Toprak Kavşağı'nda geri manevra yaptığı esnada, Almanya'dan Kuşadası'na tatile gelen D MY 1977 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü Mehmet K., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulansa bindirildi. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Almanya'dan gelen sürücü olay yerinden firar etti.

Çevre sakinlerinden edinilen bilgiye göre, yabancı plakalı otomobil sürücüsünün aşırı derecede alkollü olduğu ve kaçtığı öğrenildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri beyaz tişörtlü firari sürücüyü yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İHA

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Geri manevra yapan otomobile başka bir otomobil çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Geri manevra yapan otomobile başka bir otomobil çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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