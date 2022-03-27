Son dakika haberi! Hakim ve savcılara "gerekçeli karar yazma eğitimi" mayısta verilmeye başlanacak - Son Dakika

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, 1500 hakim ve savcıya verecekleri gerekçeli karar yazma eğitimlerine mayısta Ankara'da yapılacak toplantıyla başlayacaklarını bildirdi.

Türkiye Adalet Akademisi ve Avrupa Konseyince, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir otelde "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi" toplantısı düzenlendi.

Program kapsamında gerekçeli karar yazma eğitimlerini verecek olan hakim, savcı ve öğretim üyeleri 4 gün eğitim alacak.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir, programda AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim programının Türk yargısı açısından önemli olduğunu ifade etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın her konuşmasında yargı kararlarının gerekçelendirilmesi hususunun önemine defaatle vurgu yaptığını aktaran Özdemir, "Biz de Adalet Akademisi olarak bir yıl önce başladığımız yargı kararlarının gerekçelendirilmesi çalışmasıyla ilgili faaliyetlerimizi büyük oranda tamamlamak üzereyiz. Şu an yaptığımız çalışmaların son aşamasına geldik. Yargı kararlarının nitelikli ve gerekçeli şekilde yazılması noktasında yeni gerekçeli karar şablonu tespit etme noktasındayız." bilgilerini paylaştı.

Özdemir, bu tespitten sonra Türk yargısının, vatandaşların anlayabileceği, adalete olan güvenini tesis edebileceği şekilde kararlar vermeyi sürdüreceğine işaret ederek, "Her ne kadar karar hukuka uygun da olsa gerekçeli şekilde yazılmadığı takdirde davanın tarafları tarafından neden davanın kabul edildiği ya da neden reddedildiği anlaşılamamakta. Onun için her yargı kararının bir edebi metin gibi vatandaşın hissiyatına tercüman olacak şekilde, adalete olan inancını tesis etmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Eğitimler yaklaşık 1 yıl kadar sürede tamamlanacak"

Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde adil yargılanma ilkesi kapsamında zaman zaman kararların gerekçelerinin yazılması hususunda eleştirilere tabi olduğunu da aktaran Özdemir, şunları söyledi:

"Bu çalışmayla bu eleştirilerin en aza ineceğini, her şeyden önce de vatandaşımızın adalete olan güveninin artacağını düşünüyoruz. Burada yaptığımız eğitim çalışmasında Yargıtay'ımızdan, ağır ceza mahkemesi başkanlarımızdan, savcılarımızdan ve adalet akademisi öğretim üyelerimizden olmak üzere çok sayıda katılımcı var. Bu katılımcıların hepsini eğitici olarak yetiştiriyoruz, 42 hakim ve savcımız burada eğitici olarak yetiştirilecek.

Mayıs ayından itibaren yapacağımız eğitim programlarına hepsi eğitici olarak katılacaklar. Mayıs ayında Ankara'da ilk eğitim programını planlayacağız. Sayın Bakan'ımızın da katılacağı, üst düzey katılımlı bir programla eğitime ilişkin start vereceğiz. Bu çalışmada 1500 hakim ve savcıya gerekçeli kararı yazma hususunda ceza hukukunda eğitim vereceğiz, bu da yaklaşık 1 yıl kadar sürede tamamlanacak."