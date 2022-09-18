Son dakika haberi | Husumetlisince sokakta göğsünden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Husumetlisince sokakta göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

18.09.2022 01:34
Son dakika haberi | Husumetlisince sokakta göğsünden bıçaklanarak öldürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Menemen ilçesinde Enes Çöpürkaya (20), sokak ortasında tartıştığı husumetlisi M.H.K. (20) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

İZMİR'in Menemen ilçesinde Enes Çöpürkaya (20), sokak ortasında tartıştığı husumetlisi M.H.K. (20) tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün gece Egekent 2 Mahallesi pazar yeri yakınlarında meydana geldi. M.H.K ile Enes Çöpürkaya, sokak üzerinde karşılaştı. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen M.H.K. ile Çöpürkaya arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.H.K., yanında bulunan bıçakla Çöpürkaya'yı göğsünden bıçakladı. Çöpürkaya kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çöpürkaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Enes Çöpürkaya'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Husumetlisince sokakta göğsünden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

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