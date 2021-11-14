İçişleri Bakanı Soylu, Adıyaman'da İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman'da İl Güvenlik Toplantısı'na iştirak etti.

Bazı programlarda yer almak üzere kente gelen Soylu, Valiliği ziyaret etti, İl Özel İdaresi Meclis Toplantısı'nın ardından Valilik'teki İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı, Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat ile ilgili kurumların yetkilileri katıldı.