Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Türk Polis Teşkilatının ilk müzesinin açılışını yaptı Açıklaması - Son Dakika

Türk Polis Teşkilatının ilk müzesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla düzenlenen törenle ziyaretçilerine açıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde 1518 metrekare alanda oluşturulan müzenin açılışına Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Tayyip Sabri Erdil, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan ve gazi Emniyet Müdürü Atalay Ürker ile emniyet mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Soylu, köklü kurumların sahip olduğu kültürün doğru ve eksiksiz şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinerek, Polis Müzesi'nin bu amaçla açıldığını ifade etti.

"176 yıllık adanmışlık ve fedakarlık hikayesi"

Geçen yıl Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Müzesi'ni açtıklarını hatırlatan Soylu, şöyle konuştu:

"1960 darbesinden 5-10 yıl sonra bu müzeyi açabilseydik, hatıraları, hikayeleri 'demokrasi bekçisi' olarak ortaya koyabilseydik, tarihi yanlış yazmak isteyenler ve yanlış yazılmış tarihi gelecek kuşaklara referans olarak göstermek isteyenleri kulağından tuttuğu gibi o gün sobeleseydik, belki 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'u yaşamayabilirdik. Hala birilerinin utanmadan, sıkılmadan, yaşına başına bakmadan gece yarısı bildirileri yayınlama cesareti bulmasının önüne hep birlikte geçebilirdik. Hala birilerinin o bildirileri topluma pazarlamaya çalışmasını, sulandırmaya çalışmasını görmek zorunda kalmayabilirdik, utanırlar ve belki yüzlerini önlerine düşürürlerdi."

Soylu, Polis Müzesi'nin açılışıyla Türk Polis Teşkilatının 176 yıllık adanmışlık ve fedakarlık hikayesinin anlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Millet bizi doğru tanısın, bu kahraman evlatlarını doğru anlasın, bu teşkilatın kendi evladı olduğunu unutmasın. Birileri unutturmasın, karalamasın. Batı'da insanların boğazına bastırıp nefesini kesen gaddar adamlar gibi olmadığımız unutulmasın. Virüs nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşımıza market alışverişini götüren insanlar olduğumuz unutulmasın. Dünyanın en köklü polis teşkilatlarından biri olduğumuz, başkasının 5, bizim 25 suçla mücadele ettiğimiz unutulmasın. Dünyanın en yüksek teknolojili, en kapasiteli polis teşkilatlarından biri olduğumuz unutulmasın. Hırsızdan malını, uyuşturucu satıcısından evladını, KADES'e tıklayıp katilden canını kurtarmak isteyen insanımızın umudu olduğumuz unutulmasın. Otoyoldan ceset toplamayalım diye yol kenarlarında nöbet tutan evlatlar olduğumuz unutulmasın. Üç, beş tane sorumsuz veya art niyetli insanın yalan yanlış sosyal medya mesajını kesip kırma videolarına heba edilecek kadar alelade bir teşkilat olmadığımız unutulmasın. Bekçisinden genel müdürüne kadar, narkotik köpeğinden bomba uzman köpeğine kadar, bir elbise giyip bomba düzeneğine el uzatan evladından, özel harekatçısından çevik kuvvetine, asayişinden bilgisayar başında siber dolandırıcıyı takip eden uzmanına, havacısından kurbağa adamına, büro memurundan amirine, şehidinden gazisine kadar derdi, tasası bu milletin huzurunu temin etmek olan bir teşkilat olduğumuz unutulmasın. Onun için bu müzeyi açıyoruz."

Türk Polis Teşkilatının geçmişe takılıp kalan bir teşkilat olmadığını, yenilikçi olduğunu söyleyen Soylu, Özel Harekat Başkanlığı Sanal Taktik Eğitim Merkezi'ndeki çalışmaları bir adım ileri taşıyarak yüzde 100 kusursuz gerçeklikle eğitim yapma imkanı veren simülasyon üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Türk Polis Teşkilatı ile gurur duyduğunu ifade eden Soylu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) geçen yıl yaptığı kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyet araştırmasında asayiş hizmetlerinden duyulan memnuniyetin yüzde 77,4 olarak çıktığını belirtti.

"Mevcut polis amirlerimizin yüzde 77'si yeni"

Soylu, "Hem 15 Temmuz'un oluşturduğu hasarı tamir etmek hem de sahadaki kapasitemizi artırmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın katkıları, destekleri ve talimatlarıyla önemli bir yenilenmeye gittik. Şu anda mevcut polis amirlerimizin yüzde 77'si yeni. Kolay iş değil. Biz bu yenilerle 15 Temmuz'dan sonra evden hırsızlığı 282'den 141'e düşürdük. Polis memurlarımızın yüzde 37'si, bekçilerimizin de yüzde 95'i yeni. Son 5 yılda teşkilata katılmış arkadaşlarımızdır." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu kullanımına bağlı ölen kişi sayısının 2017'de 941 olduğunu hatırlatan Soylu, "Şu anda 1-2 aylık eksiği var, 239. Olsa olsa 280 olur." dedi.

"Bizim bildirimiz namus bildirisidir"

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz her 10 Nisan'ı Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü olarak kutlamıyoruz. Eğer böyle yaparsak bu alelade bir kutlama olur. Bizim için 10 Nisan çok farklıdır. 10 Nisan'ı kutlamamızın amacı çok farklıdır. Biz her yıl 10 Nisan'da bu milletle ahitleşmemizi, sözleşmemizi yeniliyoruz. Bu milletin huzurunun, emniyetinin, asayişinin, demokrasisinin, Cumhuriyet'in namus bekçisi olduğumuzu bu millete 10 Nisan'da haykırıyoruz. Her yıl bu sözleşmeyi, ahitnameyi, namus bildirisini... Bizim bildirimiz namus bildirisidir. Birileri gibi gece yarısı namussuzluk bildirisi hiçbir zaman olmamıştır, olmayacaktır da."

Emniyet hizmetleri sınıfının yüzde 92'sinin üniversite mezunu olduğunu belirten Soylu, Emniyet Teşkilatının sadece teknoloji kullanımı bakımından değil, personel yapısında da yenilikçi olduğunu ifade etti.

Müzenin açılışından dolayı ortak heyecan yaşadıklarını dile getiren Soylu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da projenin çok anlamlı olduğunu belirterek, Polis Müzesi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Müzeler, toplumsal hafızayı tazeleyip gelecekle bağ kurar"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da açılışı yapılan Polis Müzesi'nde Türk Polis Teşkilatının şanlı tarihinin izlerini görmenin mümkün olduğunu söyledi.

Müzelerin, görsel yönüyle toplumsal hafızayı tazelemesinin yanı sıra barındırdığı tarihsel zenginlikle aynı zamanda gelecekle de bağ kuracağını ifade eden Aktaş, 6 bölümden oluşan müzede Sultan Abdülmecid'den bu yana Emniyet Teşkilatının kullandığı araç-gereçler, geçirdiği safhalardaki gelişim, değişim ve modern bir teşkilata dönüşmesinin net şekilde görülebileceğini bildirdi.

Aktaş, 15 Temmuz'da Emniyet Teşkilatının milletle yazdığı destanın ve birçok kahramanlığın izlerinin de yer aldığı müzenin gelecek nesillere ilham ve tecrübe olarak miras kalacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajı gönderdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müze açılışı için yazılı tebrik mesajı gönderdi.

Mesajında Polis Müzesi'nin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı yılını kutladı.

Şehit emniyet mensuplarını rahmet ve minnetle yad ettiğini belirten Erdoğan, gazilere Allah'tan sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ettiğini bildirdi.

Erdoğan, mesajında 81 ilde ve yurt dışındaki temsilciliklerde görev yapan, vatandaşın huzuru için fedakarca çalışan tüm polislere teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin güvenlik riskleri bakımından son derece zorlu bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütlerinden uluslararası suç çetelerine, düzensiz göçten uyuşturucuya, milletimizle hesabı olan kimi güçlere kadar birçok asimetrik tehditle eş zamanlı bir mücadelenin içindeyiz. Bizim gibi bu topraklardaki bin yıllık varlığını şehitlerinin kahramanlığına borçlu olan bir ülkenin, askeri, istihbari ve güvenlik açısından güçlü olması, tercihten öte bir zorunluluktur. Türk Polis Teşkilatı, 176 yıllık tecrübesi ve donanımıyla, milletimizin yüzleştiği tehditler karşısında en büyük güven kaynağımız olmayı sürdürüyor. Her birinizin omuzlarınızdaki bu ağır yükün bilinciyle, Anayasa ve hukuk çerçevesinde vazifenizi en güzel şekilde yapacağına inancım tamdır. Biz de şimdiye kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da sizlerin yanında olmaya, size gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyor, Teşkilatımızın 176 yıllık hafızası olan Polis Müzesi'nin açılışının tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

Soylu, müzenin açılış tarihini kronolojiye yazdı

Konuşmaların ardından Polis Müzesi'nin oluşturulmasına katkıda bulunan kişilere hediyeleri takdim edildi.

Kurdeleyi keserek müzenin açılışını gerçekleştiren Soylu, daha sonra Polis Tarihi Kronolojisi'ne müzenin açılış tarihini yazıp imzasını attı.

Program kapsamında Polis Müzesi'nin kuruluş çalışmalarını ve tanıtımını içeren video gösterildi, Polis Korosu tarafından şarkılar seslendirildi.

Kurumsal imajın güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor

Türk Polis Teşkilatı için ilk olma özelliği taşıyan Polis Müzesi'nde Sultan Abdülmecid döneminden bugüne kadar Emniyet Teşkilatının geçirdiği safhalar, polisin kullandığı silah, mühimmat, kıyafet, haberleşme araçları ile teşkilata ait belge ve fotoğraflar yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından gerekli izinler alınarak oluşturulan müzenin, teşkilatın yaşadığı değişimi yeni nesillere aktararak halkla ilişkiler ve kurumsal imajın güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.