Şırnak'ta 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK - Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca devam eden operasyonda; Kahraman Jandarma Komandolarımız, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi.

Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi.