Son dakika haberi | İran adına çalışan suikast hücresine mensup şüphelilerden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | İran adına çalışan suikast hücresine mensup şüphelilerden 4'ü tutuklandı

30.06.2022 00:58
Son dakika haberi | İran adına çalışan suikast hücresine mensup şüphelilerden 4'ü tutuklandı

Son dakika haberler... Türkiye'de İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan İran istihbaratına çalışan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye'de İsrailli gruplara yönelik saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan İran istihbaratına çalışan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti tarafından 16 Haziran Perşembe günü bazı evlere ve Beyoğlu'nda bir otele yapılan baskında İran istihbaratı adına sabotaj eylemine hazırlanırken suçüstü yakalanan zanlıların sorgusu tamamlandı. Güvenlik ve istihbarat birilerince yapılan ortak operasyonda eylemde kullanılması muhtemel silahlar da ele geçirilirken, 5 şüpheli yoğun güvenlik önlemleri altında, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan 1 şüphelinin ise hala gözaltında olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

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İran adına çalışan suikast hücresine mensup 8 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi İran adına çalışan suikast hücresine mensup 8 kişiden 7'si adliyeye sevk edildi Son dakika... İstanbul'da İsraillilere yönelik eylem hazırlığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı Son dakika... İstanbul'da İsraillilere yönelik eylem hazırlığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | İran adına çalışan suikast hücresine mensup şüphelilerden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İran adına çalışan suikast hücresine mensup şüphelilerden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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