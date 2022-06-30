Son dakika haberi: İş adamı Serdar Karakoç cinayeti sanıkları hakim karşısında

Eyüpsultan'da iş adamı Serdar Karakoç'un iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmalarına başlandı. Sanık Batuhan Demirbağ savunmasında, "Öldürmek için gitmedim, 'kardeşimi rahat bırak' demek için gittim" dedi.

Eyüpsultan'da iş adamı Serdar Karakoç'un, iddiaya göre eşiyle telefonda konuştuğu sırada iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmalarına başlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Batuhan Demirbağ, tutuksuz sanıklar Ömer Faruk Boz ve Kadir Çevik katıldı. Duruşmada müştekiler Gülten Karakoç, Hazal Karakoç, Zülfi Karakoç ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"Kavga amacıyla gittim öldürme amacım yoktu"

Mahkemede savunmasını yapan sanık Batuhan Demirbağ, "Ben suçlamayı kabul ediyorum, öldürmek için gitmedim. Kardeşim Melike'yi rahat bırak demek için gittim. Kavga amacıyla gittim, öldürme amacım yoktu. Bir anda parladı kavga etmeye başladık. Korktuğum için ateş ettim, ayağına sıktım. Silahım tutukluk yaptı onunla uğraşırken Serdar çekmeceden silahını alıp bana doğrulttu. Silahı namlusundan tutarak almaya çalıştım, silah ateşlendi elimden yaralandım. Yerde boğuşmaya başladık maktulle, kolumla başını sıkıştırdım. Diğer elimde silah vardı boğuşma esnasında silah ateş aldı. Maktul vurulunca bende olay yerinde kaçarak uzaklaştım. İş arkadaşıma beni söylediğim yerden almasını söyledim, beni bir eve bıraktılar. Sonrasında kardeşimi özlediğim için eve gittim orada polis ekipleri beni yakaladı. Olayın şokunda olduğum için ilk başta polise gidemedim" dedi.

"Olaydan haberimiz olsa yardım etmezdik"

Tutuksuz sanık Kadir Çelik savunmasında, "Olaydan haberimiz olsa yardım etmezdik. Eline ne olduğunu sorduğumuzda tersler gibi cevap verdi. Morali bozuk olduğu için bizde üstelemedik" şeklinde konuştu.

"Kardeşiyle kasten eşimi öldürdü"

Maktulün eşi müşteki Gülten Karakoç beyanında, "Son zamanlarda sıkıntımız olmuştu ancak boşanma aşamasında değildik. Melike'yi üç aydır tanıyoruz, güvendik evimize aldık. Taciz iddiası doğru değil. Taciz edildiğin insanın evine gitmezsin, gider polise şikayet edersin. Yeni eve taşınınca onu temizlikçi kadının yanına yardım etsin diye işe aldık. Olay günü işe hastayım diye gelmedi. Kardeşiyle birlikte kasten eşimi öldürdü" ifadelerini kullandı.

"Maktulle görüştüğümüz sırada tavırlarından rahatsız oldum"

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kardeşi Melike Demirbağ, "Ben yeni iş arıyordum, bunu anneme söylemiştim. Annem de daha önce temizliğe gittiği yerde ofiste çalışacak birisini aradıklarını söyledi. İş çıkışı annemle görüşmeye gittik. Maktulle görüştüğümüz sırada tavırlarından rahatsız oldum. Bana 'canım' dediği için rahatsız olduğumu söyledim. Aileme ekonomik olarak yardımcı olduğum için işten çıkmadım. Eşini dövdüğünü söylediği telefon görüşmelerini benim yanımda yapıyordu, bunları anneme söylememem için beni tehdit ediyordu. Yeni eve taşınacaklardı, eşyaları toplarken bir gün beni aradı ve koli bandı istedi. Anneme hemen gidip geleceğimi söyleyerek koli bantlarını götürdüm. Bantları kapıdan uzattım ancak benden yardım istedi. Ben de yardım etmek için içeri girdim. İçecek içmem konusunda ısrar etti, ne kadar istemediğimi söylesem de ısrar etti. Ben de suyumu kendim aldım. Koltuğa oturduk. Bana 'ayağa kalk sana bir bakayım, pantolon alayım iç çamaşırı alayım' dedi. Tepki göstererek evi terk ettim ve işe gitmeyi bıraktım. Geceleri telefonla taciz etmeye devam etti" şeklinde konuştu.

"Abimin maktulü öldürdüğünü o an anladık"

Tanıklık etmeye devam eden tanık Melike Demirbağ, "Birkaç gün hastayım diyerek işe gitmedim. Annem neden işe gitmediğimi sormaya başladı. Bende olayı anlattım. Annem çok tepki gösterdi, annemi sakinleştirdim. Maktule anahtarı teslim ettik. Abim kahvaltı yaparken neden işe gitmediğimi sordu. Yok bir şey abi dedim ve ağlayarak odama gittim. Ben o anlarda intiharı düşünüyordum. İntihar etmek için çarşafları bağlarken abim odaya geldi, annem abime olayı anlatmış, elimden çarşafları alarak beni teselli etti. Abim işe gitmek için evden çıktı. Olay gecesi abim beni arayıp 'çabuk ara, sor adam ölmüş mü öğren' dedi, abimin maktulü öldürdüğünü o an anladık" diye anlattı.

Mahkeme heyeti, sanık Batuhan Demirbağ'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanıklar Kadir Çevik ile Ömer Faruk Boz hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmeden heyet eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Batuhan Demirbağ'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, şüpheliler Ömer Faruk Boz ile Kadir Çelik'in ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6'şar aydan 5'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL