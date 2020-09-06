İsrail polisleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek bir duvarına hoparlör yerleştirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, İsrail polislerinin, perşembe günü hoparlör takmak için Mescid-i Aksa'nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı tarafındaki minarenin açılmasını istediği ancak Vakıflar İdaresinin bunu reddettiği belirtildi.

İsrail polislerinin bugün de minarenin kapısını açmaya çalıştığı ancak Aksa muhafızlarının izin vermediği kaydedilen açıklamada, bunun üzerinde bölgedeki diğer İsrail polisleriyle Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenledikleri aktarıldı.

Açıklamada, İsrail polislerinin El-Esbat Kapısı yakınındaki Mescid-i Aksa'nın kuzey duvarına merdivenle çıkarak hoparlör ve elektronik cihaz yerleştirdiği ifade edildi.

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Mescid-i Aksa'da gergin bir hava olduğuna dikkati çeken Vakıflar İdaresi, ayrıca 54 fanatik Yahudi'nin de El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini belirtti.

Fanatik Yahudiler, zaman zaman Mescid-i Aksa'ya bu tür baskınlar düzenliyor ve bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.