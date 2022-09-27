İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 32 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik Kökünü Kurutma Operasyonu düzenledi. Saat 06.00'da düzenlenen operasyona 4 bin 617 polis katıldı. Operasyona 2 polis helikopteri ile 2 İnsansız Hava Aracı(İHA) havadan destek verdi. 379 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda, 367 şüpheli gözaltına alındı. 25 narkotik köpeğinin katıldığı operasyonda, şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Aramalarda, 54 kilogram bonzai, 6 kilogram 810 gram metanfetamin, 37 bin 745 adet uyuşturucu hap, 14 tabanca, 3 kurusıkı, 7 pompalı tüfek, 214 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU'NDA 367 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

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