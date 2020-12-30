Son dakika haberi: Kardeşini öldürüp araç içerisinde yakan sanığa 20 yıl hapis cezası - Son Dakika

Son dakika haberi: Kardeşini öldürüp araç içerisinde yakan sanığa 20 yıl hapis cezası

30.12.2020 11:28
Son dakika haberi: Kardeşini öldürüp araç içerisinde yakan sanığa 20 yıl hapis cezası, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre BAĞCILAR'da aralarında 6 yıldır süren miras husumeti nedeniyle kardeşi Behzat Taban'ın (54) kafasına kaldırım taşıyla vurarak öldüren ve cesedini Çatalca'ya götürerek araçla birlikte yaktığı iddia edilen İsmail Taban'ın (66) yargılandığı dava karara bağlandı.

BAĞCILAR'da aralarında 6 yıldır süren miras husumeti nedeniyle kardeşi Behzat Taban'ın (54) kafasına kaldırım taşıyla vurarak öldüren ve cesedini Çatalca'ya götürerek araçla birlikte yaktığı iddia edilen İsmail Taban'ın (66) yargılandığı dava karara bağlandı. Son sözü sorulan sanık İsmail Taban "Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı. Sizden de özür dilerim hastaneden geldim o yüzden takım elbise giyemedim" dedi. Mahkeme heyeti de cezada indirim uygulayarak sanığın "Haksız tahrik altında kardeşi kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail Taban, Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktul Behzat Taban'ın ailesi Pervin Taban, Arif Taban, Bahar Taban ve taraf avukatları yer aldı. Maktulün ailesi şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

"SANIĞIN BÖYLE BİR CİNAYETİ TEK BAŞINA İŞLEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Aile avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek "Sanığın böyle bir cinayeti tek başına işlemiş olması yaş itibarıyla mümkün gözükmüyor. Tasarlayarak ve canice işlenmiş bu cinayeti tek başına işlemiş olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

MÜVEKKİL DİNİ DUYGULARI KUVVETLİ HACI BİRİDİRSanık avukatı ise "Müvekkilin yaşı büyük ve hastadır. Kendisi dini duyguları kuvvetli ve hacı biridir. Ortada öldürme kastı yoktur, kasten yaralama vardır. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLERİM TAKIM ELBİSE GİYEMEDİM"Son sözü sorulan tutuklu sanık İsmail Taban ise "Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı. Sizden de özür dilerim, hastaneden geldim o yüzden takım elbise giyemedim" dedi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANDIKararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Taban'ın "Kardeşi kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın eylemi haksız tahrik altında işlediğine kanaat getiren heyet, sanığın 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın mahkemedeki saygılı tavrı, suçu ikrar etmesini takdiri indirim nedeni kabul eden heyet, sanığın "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Bağcılar'da 10 Mayıs 2019 tarihinde, aralarında 6 yıldır süren miras husumeti sebebiyle çıkan tartışmada sanık İsmail Taban'ın Behzat Taban'ın kafasına kaldırım taşıyla vurarak öldürdüğü anlatılıyordu. Sanık Taban'ın maktulü öldürdükten sonra Çatalca'ya götürerek araçla birlikte maktulü yaktığı belirtiliyordu. İddianamede sanık Taban'ın "Haksız tahrik altında kardeşi kasten öldürmek" ve "Mala zarar vermek" suçlarından  30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.


Bağcılar, Mahkeme, Karar, Ceza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kardeşini öldürüp araç içerisinde yakan sanığa 20 yıl hapis cezası - Son Dakika


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