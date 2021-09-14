Başakşehir, Kuzey Marmara Otoyolu Bakırköy istikametinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 AFV 799 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, orta bariyerlere çarptı. Otomobilin savrulduğu kazayı sürücü yara almadan atlattı.

YARDIM İÇİN DURANLARA ARKADAN GELEN BAŞKA OTOMOBİL ÇARPTI

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Trafiğin yavaşladığı anda arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DJM 697 plakalı otomobil, yardım için gelenlere ve başka bir otomobile çarptı. 7 kişi çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sağlık ekipleri, bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan A.K, E.B, B.O. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin polis memuru olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis ekipleri, tekrar kaza olmaması için yolda önlem aldı. Ekiplerin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.