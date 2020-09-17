Valinin denetiminden görüntüler

Valinin maske dağıtması

Valinin basın açıklaması

Valinin Pandemi İş Yeri Gözlem Ekibiyle konuşması Düzce Valisi Cevdet Atay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla gerçekleştirilen denetime katıldı.

Vali Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutan Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ile ekipler eşliğinde kent merkezindeki iş yerlerini denetleyerek vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

İstanbul Cadddesi, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak üzerindeki iş yerleri, taksi durakları, parkları ve kafeteryaları inceleyen Atay, maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Mekanlarda çalışanlarla ve müşterilerle sohbet eden Atay, yaşlılar ve çocuklara da maske dağıttı.

Öte yandan, denetimlere Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri drone ile destek verdi. Drone üzerinde bulunan ses sistemi ile vatandaşların sosyal mesafe kuralları ve maske kullanılması yönünde uyarılarda bulunuldu.

-Pandemi İş Yeri Gözlem Ekibi kuruldu

Denetimler öncesinde Vaki Atay, kentte kurulan ve eğitimlere devam eden 20 kişilik Pandemi İş Yeri Gözlem Ekibi ile bir araya geldi. İş yerlerinde gözlem yaparak kurallara uyulmayan iş yerlerinde gün boyu gözlem yaparak olumsuz durumları kolluk kuvvetlerine bildirecek ekip, kıs zaman sonra göreve başlayacağı belirtildi.

Vali Atay, ekiple yaptığı konuşmada salgınla hep berbaer mücadele edeceklerini belirterek, "Zaten arkadaşlarımız sağ olsunlar, herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Burada önemli olan hem bakanlığımız hem de devletimizin diğer kurulları tarafından verilen genelgeler, emirleri orada yerine getirirken bize yardımcı olacaksınız. Bizim denetim ekiplerimizle beraber ortaklaşa çalışacaksınız. Biz sizi aldık eğittik tabi kısa süre içinde sertifikalandırdık. Biz sizi muhatap kabul edeceğiz. Geldiğinizde bizim denetim ekiplerimize hem bu işyerlerine hem de sizin kendi işyerlerinize bir çeşit orada garantörlük yapmış olacaksınız. Orada virüsün bulaşmaması, insanların çok iç içe oturmaması, insanların başkasının sağlığına zarar vermemesi için. Ben bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Atay, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı konuşmada ise, "Düzce esnafımızı dolaştık. Dolaşmaya devam edeceğiz. Buradan yine vatandaşlarımıza tekrar çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen mesafeye dikkat edelim. Maskemizi takalım, temizlik kurallarına mutlaka uyalım. Büyük çaplı kafeterya ve esnaf arkadaşlarıma buradan çağrım şudur, lütfen işyerlerinizde insanları aşırı kalabalık, insanları iç içe oturtmayalım. İnsanların sağlığı bizim geleceğimizdir. Biz sağlığımıza sahip çıkarsak yarınlara daha iyi adım atarız." diye konuştu.

"Ev gezmelerine belirli bir süre ara vermeliyiz"

Vatandaşlara özellikle misafirlik ve ev gezmeleri konusunda uyarılarda bulunan Vali Atay, şöyle konuştu:

"Vatandaşlara şu anlamda bir çağrım olacak. Ev gezmelerine belli bir süre ara versek sanki çok faydalı olacak. Yani bu ev gezmelerine ablalarımız, teyzelerimiz pastalarını böreklerini şu pandemi bittikten sonra hazırlasınlar. Ondan sonra birbirlerine gitsinler. Süreci atlatana kadar lütfen ev gezmelerine biraz askıya alırsak sanki çok daha faydasını göreceğiz gibime geliyor. Düzce halkına tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Genelde vatandaşımız, esnafımız, işçimiz, çalışanımız hep beraber bu kurallara uyuyoruz."

"Gözlemci ekibi faydalı olacak "

Pandemi işyeri gözlemci eğitimlerini tamamladıklarını ve sertifikalarını aldıklarını anlatan Vali Atay, "Son bir kaç eğitim kaldı. Onları kısa süreli bir eğitime tabi tuttuk. Amacımız şuydu, biz işyerlerini denetliyoruz ama denetlemediğimiz zamanda sanki bizim bir koordinasyon yetkilimiz gibi orada iletişime geçeceğimiz birisi olsun. Her an onlarla birlikte olalım. Pandemiyle alakalı ne oluyor ne bitiyor haberimiz olsun. Bu sürece zarar verecek adımların atılmasını engelleyecekler. Bize haber verecekler. Bizim denetim ekiplerimiz zamanında olaya müdahale edecek. Ekip çok faydalı olacak." diye konuştu.