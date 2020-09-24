Son dakika haber... Marmara açıklarındaki artçı sarsıntı anı kamerada
Son dakika gündem haberi... MARMARA Denizi, Marmara Ereğlisi açıklarında saat 16.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem medyana geldi.
MARMARA Denizi, Marmara Ereğlisi
açıklarında saat 16.38'de 4.2 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Ardından gelen artçı sarsıntı Silivri
'de kayıt halindeki kameraya yansıdı.
Marmara İstanbul'da hissedilen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından yine Marmara Denizi, Marmara Ereğlisi açıklarında saat 21.06'da 3.6 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Sarsıntı, Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde sahile yakın bir evin balkonunda o anda çekim yapılan kameraya yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin "sanırım deprem oluyor, evet deprem oluyor" dediği duyuluyor. Ardından evdeki avizelerin sallandığı kameraya yansıyor.
- İstanbul
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