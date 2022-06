Son dakika haberi... Mersin'de Esnaf, İş Yerine "Her Yer Açlık, Her Yer İşsizlik" Pankartı Açmak İstedi, "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" Suçlaması ile Tutuklanması İstendi,...

Mersin'de bir esnaf, dükkanında "Her yer açlık, her yer işsizlik" ifadelerinin yer aldığı pankart açmak istedi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın paylaştığı videoya göre Avcu, polisin pankartı sökmesine tepki gösterdi, kasasından aldığı bozuk paraları yere döktü ve "Ecevit'e kasa fırlatanlar bugün Türkiye'nin gerçeği bu. Bakın kasamda biriken para bu kadar. Bu kasayı Erdoğan'a fırlatıyorum, görsün" dedi. Gözaltına alınan Avcu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla tutuklanması talep edildi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Başarır, "Adalet, işsizlik, sefalet diyen esnafı, kendi işyerine astığı pankarttan dolayı gözaltına alıyorsunuz. Türkiye bu baskı ortamını hak etmiyor ve Türkiye özgürlük istiyor" tepkisini gösterdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır sosyal medya hesabından "Mersin'de bir esnafımızın isyanı" notuyla bir video paylaştı.

Mersin'de Oktay Avcu isimli bir esnaf, kendi dükkanında "Her yer açlık, her yer işsizlik" yazılı bir pankart açmak istedi. Polis pankartı açmaya izin vermeyince Avcu, "İş yerimde bana bunu yapamazsınız. Hayır açacağım, açmam gerekiyor. Açılmayacak bir şey mi var? Yazıyı nasıl göstermiyorsun? Müdahale edemezsiniz" diyerek tepki gösterdi.

Polisler, pankartı sökmeye çalışırken, Avcu şunları söyledi:

"İş yerimde bana bunu yapamazsınız. Hayır açacağım, açmam gerekiyor. Açılmayacak bir şey mi var? Yazıyı nasıl göstermiyorsunuz? Müdahale edemezsiniz. Neyin peşindesiniz? Bu ülke bizim ülkemiz. Sen bana iş yerimde baskı yapıyorsun. İş yerimde özgürlüğümü kısıtlıyorsun. Lütfen karışmayın. Şurada doğru düzgün bir şey yapmak istiyoruz. Onu da engelliyorsunuz. Bu pankartın kimseye zararı yok. Şu pankartı açar mısınız lütfen? İş yerimde bana zulüm yapıyorsunuz. Özgürlüğümü engelliyorsunuz. Bu benim iş yerimde bana ait bir özgürlük. Ne var şu yazıda, neyden korkuyorsunuz? Bu yazıda korkacak ne var? Allah aşkına ne var? Ne var bu kadar bu yazıdan korkacak?

"ECEVİT'E KASA FIRLATANLAR BUGÜN TÜRKİYE'NİN GERÇEĞİ BU. KASAMI ERDOĞAN'A FIRLATIYORUM"

Türkiye'nin gerçeğini burada dile getiriyoruz. Her yer açlık, her yer işsizlik diyoruz. Her yer zulüm diyoruz ve zulme de devam ediyorsunuz siz. Yani bundan korkulacak, çekinilecek bir şey yok. Her yer açlık, her yer işsizlik, her yer korku, her yer adaletsizlik, her yer sindirilmişlik, her yer umutsuzluk, ama her yer korkmuyoruz. Korkmuyoruz arkadaşlar artık. Dükkanın geldiği hale bakın. Ecevit'e kasa fırlatanlar bugün Türkiye'nin gerçeği bu. Bak, kasamda biriken para bu kadar. Gördünüz mü? Erdoğan'a fırlatıyorum bunu. Bu kasayı Erdoğan'a fırlatıyorum. Görsün arkadaşlar. Nedir bu, kasa mı bu? Günlük ciro bu mu? Şu dükkana bak içi boşaldı, malzeme alamıyorum."

ESNAF GÖZALTINA ALINDI

Başarır'ın aktardığı bilgiye göre, Mersinli esnaf Oktay Avcu, daha sonra gözaltına alındı. Savcılık, Avcu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlaması ile tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, savcılığın tutukluluk talebini reddetti. Avcu'nun haftada bir gün ikametine en yakın karakola imza vermesi şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmasına karar verildi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır esnafın gözaltına alınmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

Mersin'de bir esnafın, kendi iş yerine, kendi dükkanına, her yerde adaletsizlik, her yerde işsizlik, her yerde sefalet yazılı pankartını astıktan sonra pankartların 3 polis tarafından zorla indirildiğini ifade eden CHP'li Başarır, 'Neden, ne hakla pankartı indiriyorsunuz?' Aynı esnaf boş olan kasasını sokağa attı ve o esnafı dün gözaltına aldılar. Savcılık tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk etti. Sulh Ceza Mahkemesi ise cuma günleri haftada bir gün imzayla zar zor serbest bıraktı. Bu adam ne yaptı?

"BENCE, PAZARCI TEZGAHINDAKİ DOMATESİ BİLE ATAR"

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un dünkü sözlerine de atıfta bulunan CHP'li Başarır, "Numan Bey, 'ben 2000'li yılları hatırlıyorum, Ecevit'e yazar kasa fırlatıldı' diyor. Hadi bakalım, Cumhurbaşkanı çıksın sokağa. Sadece ona yazar kasa mı fırlatılır? Vallahi bence pazarcı tezgahındaki domatesi bile atar. O günün Türkiye'sinde Başbakanlık binasına giriş çıkışlarda insanlar başbakanı görüp temas edebiliyordu. Bugün Cumhurbaşkanını saraya girip çıkarken görebilen bir tek yurttaş var mı? Bugün Cumhurbaşkanına yüzlerce konvoy, binlerce koruma arasında bir temasta bulunup derdini anlatabilecek tek bir yurttaş var mı? O günün başbakanı sokaktaydı ama bugünün cumhurbaşkanı sarayda. Aradaki fark bu Numan Bey. Numan Kurtulmuş, yüreğin varsa, cesaretin varsa 2002 ile bugünü kıyaslayacaksan gel bakalım Mersin'e gidelim, sokakta beraber yürüyelim, esnafı, işçiyi ve pazarcıyı sokakta görelim. Ülkenin geldiği noktaya bakın. Adalet, işsizlik, sefalet diyen esnafı, kendi işyerine astığı pankarttan dolayı gözaltına alıyorsunuz. Türkiye bu baskı ortamını hak etmiyor ve Türkiye özgürlük istiyor. Türkiye'yi getirdiğiniz hal bu işte" diye konuştu.